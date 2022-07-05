Россия отвела большинство войск от границы с Финляндией. Их могли перебросить в Украину – СМИ

Журналисты считают, что примерно треть из 2000 солдат, дислоцированных на российской базе в Алакуртти, покинули ее Фото: depositphotos.com

По данным журналистов, с середины мая из Алакуртти выехало более 100 единиц техники, в том числе десятки бронетранспортеров. Это количество машин примерно равно боевому отделению батальона. Такие батальоны состоят примерно из 800 солдат.

Это указывает на то, что примерно треть из 2000 солдат, дислоцированных на базе, покинули базу.

"Весьма вероятно, что их везли поездом в Украину", – предположил в комментарии журналистам военный эксперт Марко Эклунд.

Yle также отмечает, что судя по спутниковым снимкам и общедоступной информации, Алакуртти была единственной военной базой в окрестностях Финляндии, которая еще не отправила на войну в Украину целое боевое подразделение.