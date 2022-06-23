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"Готовилась десятилетиями". Финляндия готова воевать с Россией в случае нападения – командующий вооруженными силами

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Кивинен подчеркнул, что если Россия атакует Финляндию, финны будут готовы воевать
Кивинен подчеркнул, что если Россия атакует Финляндию, финны будут готовы воевать
Фото: wikipedia.org

Финляндия "десятилетиями готовилась" к нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет, заявил командующий силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен. Об этом он сказал Reuters 22 июня.

Он отметил, что хотя у Финляндии есть значительный арсенал, решающий фактор – не столько военная техника, сколько то, что финны будут мотивированы воевать.

По словам генерала, война в Украине показала, что "самая важная линия обороны находится между ушами".

Он отметил, что после Второй мировой войны Финляндия поддерживала высокий уровень боевой готовности, причем планомерно развивала оборону именно для того вида боевых действий, который ведется в Украине: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации. 

Кивинен поддерживает вступление Финляндии в НАТО, но отмечает, что хотя страна выиграет от членства в Альянсе, в котором нападение на одного члена является нападением на всех его членов, "основную ответственность за оборону страны по-прежнему будет нести Финляндия".

Reuters напоминает, что в 1940-х годах Финляндия дважды воевала против СССР, потеряла десятки тысяч человек и около 10% своей территории. 

Теперь в стране с населением 5,5 млн человек армия составляет около 280 тыс. военных, а подготовку в качестве резервистов прошли 870 тыс. человек. Финляндия не отменила воинскую повинность для мужчин, как это сделали многие другие западные страны после окончания холодной войны, а также тратит 2% своего ВВП на оборону, что выше, чем у многих стран НАТО, отмечает Reuters. 

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Их вступление заблокировала Турция, выдвинувшая ряд требований, но северные страны не отказались от своих намерений

Теги: Россия, НАТО, война, военные, Финляндия, военная техника
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