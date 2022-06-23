"Готовилась десятилетиями". Финляндия готова воевать с Россией в случае нападения – командующий вооруженными силами

Он отметил, что хотя у Финляндии есть значительный арсенал, решающий фактор – не столько военная техника, сколько то, что финны будут мотивированы воевать.

По словам генерала, война в Украине показала, что "самая важная линия обороны находится между ушами".

Он отметил, что после Второй мировой войны Финляндия поддерживала высокий уровень боевой готовности, причем планомерно развивала оборону именно для того вида боевых действий, который ведется в Украине: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации.

Кивинен поддерживает вступление Финляндии в НАТО, но отмечает, что хотя страна выиграет от членства в Альянсе, в котором нападение на одного члена является нападением на всех его членов, "основную ответственность за оборону страны по-прежнему будет нести Финляндия".

Reuters напоминает, что в 1940-х годах Финляндия дважды воевала против СССР, потеряла десятки тысяч человек и около 10% своей территории.

Теперь в стране с населением 5,5 млн человек армия составляет около 280 тыс. военных, а подготовку в качестве резервистов прошли 870 тыс. человек. Финляндия не отменила воинскую повинность для мужчин, как это сделали многие другие западные страны после окончания холодной войны, а также тратит 2% своего ВВП на оборону, что выше, чем у многих стран НАТО, отмечает Reuters.