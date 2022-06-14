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Швеция сделала два важных шага, чтобы удовлетворить требования Турции по НАТО – Столтенберг

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Столтенберг выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО "как можно скорее"
Столтенберг выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО "как можно скорее"
Фото: ЕРА

Швеция пошла навстречу Турции, чтобы добиться вступления в НАТО. Об этом 13 июня заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, сообщает Reuters.

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. Также Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", – отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "это два важных шага для решения проблем, которые затронула Турция".

Столтенберг также выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО "как можно скорее".

"Европейская правда" отмечает, что генсек НАТО лично отправился на переговоры в обе страны, которые претендуют на вступление в Альянс.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

Эрдоган 1 июня заявил, что Турция пока не получала конкретных предложений по разблокированию вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 

Теги: Россия, Украина, Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, переговоры, членство
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