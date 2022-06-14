Швеция сделала два важных шага, чтобы удовлетворить требования Турции по НАТО – Столтенберг

Столтенберг выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО "как можно скорее" Фото: ЕРА

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. Также Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала будущий статус члена НАТО с новыми обязательствами перед союзниками", – отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "это два важных шага для решения проблем, которые затронула Турция".

Столтенберг также выразил надежду, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО "как можно скорее".

"Европейская правда" отмечает, что генсек НАТО лично отправился на переговоры в обе страны, которые претендуют на вступление в Альянс.