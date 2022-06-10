Финляндия отправит новую партию военной помощи Украине – министерство обороны

В ведомстве отметили, что в целях безопасности не раскрывают подробности о содержании, способе доставки или сроках помощи, но она учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами вооруженных сил Финляндии.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новый пакет оборонных материалов", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Офисе президента Украины сообщали в конце мая, что Финляндия уже предоставила Украине пять пакетов оборонной помощи, а также финансовую и гуманитарную помощь.