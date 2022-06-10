Финляндия отправит новую партию военной помощи Украине – министерство обороны

В ведомстве отметили, что в целях безопасности не раскрывают подробности о содержании, способе доставки или сроках помощи, но она учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами вооруженных сил Финляндии.
"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новый пакет оборонных материалов", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Офисе президента Украины сообщали в конце мая, что Финляндия уже предоставила Украине пять пакетов оборонной помощи, а также финансовую и гуманитарную помощь.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.
По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.