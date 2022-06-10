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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия отправит новую партию военной помощи Украине – министерство обороны

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В минобороны Финляндии заявили, что продолжат помогать Украине
В минобороны Финляндии заявили, что продолжат помогать Украине
Фото: Suomen puolustusministeriö - Finlands försvarsministerium / Facebook

Президент Финляндии Саули Нийнисте 10 июня по предложению правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину больше военной техники. Об этом сообщило министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что в целях безопасности не раскрывают подробности о содержании, способе доставки или сроках помощи, но она учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами вооруженных сил Финляндии. 

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: отправим новый пакет оборонных материалов", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Офисе президента Украины сообщали в конце мая, что Финляндия уже предоставила Украине пять пакетов оборонной помощиа также финансовую и гуманитарную помощь.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Теги: Финляндия, вооружение, военная техника, военная помощь, Саули Нийнисте, война России против Украины
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