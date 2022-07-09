Невзоров: Кремль не сможет удержать в себе антисемитское дерьмо. Оно зафонтанирует, и тогда Израиль окончательно примет сторону Украины

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Он был нормой. Вообще культивировалось это брезгливо-пренебрежительное отношение к любым так называемым нацменам… Если эти идиоты помешаны на расовых вопросах, а они помешаны, и мы это впервые увидели внезапно в теме Украины… И теперь уже нет сомнений, что если где-то какой-то нацизм и прятался, так это в бедной голове чекиста. И вот этот антисемитизм, тот советский, старого разлива, – он, конечно, должен был полезть", – сказал Невзоров.

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило 5 июля, что российские власти потребовали от Еврейского агентства "Сохнут" свернуть работу в РФ на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Киева и его лидера Владимира Зеленского. При этом в организации, которая занимается репатриацией евреев в Израиль, информацию о закрытии не подтвердили.

"С этой организацией "Сохнут", я подозреваю, что он [антисемитизм] показал первые ушки. И вот это, я бы сказал, очень большая ошибка", – отметил Невзоров.

По его словам, у евреев "выработалось чутье на малейший антисемитизм".

"Я думаю, что Кремль в силу своего совкизма, в силу культивации всего, что связано с совком, – он это дерьмо антисемитское удержать в себе не сможет. Оно должно зафонтанировать, и тогда Израиль окончательно примет сторону Украины. И я думаю, что все будет тогда развиваться совсем иначе", – считает Невзоров.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. В 2021 году Россия была лидером по репатриации среди всех стран мира, откуда в Израиль прибыло 7500 человек, пишет "Немецкая волна".

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