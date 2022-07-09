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Невзоров: Кремль не сможет удержать в себе антисемитское дерьмо. Оно зафонтанирует, и тогда Израиль окончательно примет сторону Украины

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У евреев "выработалось чутье на малейший антисемитизм", отметил Невзоров
У евреев "выработалось чутье на малейший антисемитизм", отметил Невзоров
Фото: wikipedia.org

В советское время, которое сформировало президента РФ Владимира Путина, был "совковый лютейший антисемитизм".

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Он был нормой. Вообще культивировалось это брезгливо-пренебрежительное отношение к любым так называемым нацменам… Если эти идиоты помешаны на расовых вопросах, а они помешаны, и мы это впервые увидели внезапно в теме Украины… И теперь уже нет сомнений, что если где-то какой-то нацизм и прятался, так это в бедной голове чекиста. И вот этот антисемитизм, тот советский, старого разлива, – он, конечно, должен был полезть", – сказал Невзоров.

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило 5 июля, что российские власти потребовали от Еврейского агентства "Сохнут" свернуть работу в РФ на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Киева и его лидера Владимира Зеленского. При этом в организации, которая занимается репатриацией евреев в Израиль, информацию о закрытии не подтвердили.

"С этой организацией "Сохнут", я подозреваю, что он [антисемитизм] показал первые ушки. И вот это, я бы сказал, очень большая ошибка", – отметил Невзоров.

По его словам, у евреев "выработалось чутье на малейший антисемитизм".

"Я думаю, что Кремль в силу своего совкизма, в силу культивации всего, что связано с совком, – он это дерьмо антисемитское удержать в себе не сможет. Оно должно зафонтанировать, и тогда Израиль окончательно примет сторону Украины. И я думаю, что все будет тогда развиваться совсем иначе", – считает Невзоров.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. В 2021 году Россия была лидером по репатриации среди всех стран мира, откуда в Израиль прибыло 7500 человек, пишет "Немецкая волна".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов. Никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат – а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел", – сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.

В Германии осудили высказывания Лаврова, Израиль потребовал извинений от него. Но в МИД РФ не извинились и назвали заявление Лапида "антиисторическим".

5 мая тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин извинился перед ним за высказывания Лаврова. В то же время в Кремле об извинениях Путина не сообщали.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил 7 мая, что "проукраински настроенный" Лавров сделал максимум, чтобы Израиль, который держал стойко нейтралитет в отношении Киева и Москвы, повернулся наконец-то к Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, нацизм, Москва, Кремль, антисемитизм, Иерусалим, телеведущий, интервью, власть
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