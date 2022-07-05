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Еврейское агентство "Сохнут" в России работает, несмотря на информацию о возможном запрете

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Еврейское агентство "Сохнут" в России пока продолжает работать и ведет диалог с властями страны-оккупанта
Еврейское агентство "Сохнут" в России пока продолжает работать и ведет диалог с властями страны-оккупанта
Фото: jewishagency.org

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило 5 июля, что российские власти потребовали от Еврейского агентства "Сохнут" свернуть работу в РФ на фоне осложнившихся отношений Израиля и России. В организации, которая занимается репатриацией евреев в Израиль, информацию о закрытии на данный момент не подтверждают.

По данным The Jerusalem Post, письмо с требованием свернуть все операции на территории РФ было получено агентством на этой неделе от российского министерства юстиции. Сейчас офис организации в Иерусалиме вместе с МИД Израиля и канцелярией премьера готовят ответ.

В "Сохнуте" подчеркнули, что в рамках работы делегации Еврейского агентства в России время от времени приходится вносить определенные коррективы в правила работы, адаптируя их под действующие в стране законы и исполняя требования властей, пишет издание.

В ответ на запрос The Jerusalem Post в агентстве сообщили, что контакты с властями РФ с целью продолжения  деятельности происходят постоянно и "даже сегодня" такой диалог поддерживается.

В то же время в комментарии российскому агентству РБК в "Сохнуте" 5 июля заявили, что на данном этапе представительство агентства продолжает работать в России в соответствии с требованиями местного законодательства. Представители агентства подчеркнули, что требований о немедленном прекращении работы в России не поступало.

The Jerusalem Post отмечает, что требование о прекращении работы было получено "Сохнутом" на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима в отношении войны в Украине, а также израильской политики поддержки Киева и его лидера Владимира Зеленского.

Представители еврейской общины в России сказали JP, что ощущают, как "опускается железный занавес", и боятся, что не смогут покинуть страну". На сегодня тысячи репатриантов завершили оформление документов и ждут рейсов в Израиль, но из-за санкций против России большинство авиакомпаний прекратили полеты между странами.

Контекст:

Еврейское агентство "Сохнут" – основанная в 1929 году международная организация со штаб-квартирой в Израиле, которая занимается репатриацией евреев в Израиль и помощью репатриантам.

В России представительство "Сохнута" работает более 30 лет. В 2021 году Россия была лидером по репатриации среди всех стран мира, откуда в Израиль прибыли 7500 человек, пишет "Немецкая волна".

В Украине также действует представительство "Сохнута". В настоящее время, как сказано на официальном сайте организации, Еврейское агентство задействует Центры экстренной помощи для евреев Украины – внутри страны и на ее границах. "Мы здесь, чтобы помочь спасти их из районов боевых действий, предоставить им временное убежище и дать возможность репатриироваться в Израиль", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Израиль, Иерусалим, запрет, евреи, деятельность, МИД Израиля
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