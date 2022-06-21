В Израиле могут пройти пятые парламентские выборы за три года

В совместном заявлении Беннетт и Лапид заявили, что вынесут на голосование законопроект о роспуске Кнессета в следующий понедельник, 27 июня. Как отмечает издание, в коалиции и оппозиции существует консенсус относительно даты выборов – 25 октября.

Источники, близкие к Беннетту, сообщили, что цель такого решения в том, чтобы инициировать выборы на своих условиях, а не быть вытесненными лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху.

Согласно коалиционному соглашению, Лапид станет временно исполняющим обязанности премьер-министра до выборов и до прихода к власти нового правительства.

На пресс-конференции в Кнессете Беннетт сказал, что его шаг по инициированию выборов был "непростым, но правильным решением".