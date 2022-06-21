В Израиле могут пройти пятые парламентские выборы за три года

В совместном заявлении Беннетт и Лапид заявили, что вынесут на голосование законопроект о роспуске Кнессета в следующий понедельник, 27 июня. Как отмечает издание, в коалиции и оппозиции существует консенсус относительно даты выборов – 25 октября.
Источники, близкие к Беннетту, сообщили, что цель такого решения в том, чтобы инициировать выборы на своих условиях, а не быть вытесненными лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху.
Согласно коалиционному соглашению, Лапид станет временно исполняющим обязанности премьер-министра до выборов и до прихода к власти нового правительства.
На пресс-конференции в Кнессете Беннетт сказал, что его шаг по инициированию выборов был "непростым, но правильным решением".
Как отмечает "Радио Свобода", нынешнее правительство Израиля с самого начала подвергалось критике: оно состоит из представителей восьми партий, в числе которых есть как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские группы.
Парламенту удалось принять новый бюджет страны, произвести назначения на ключевые посты и улучшить отношения с государствами арабского мира. Однако члены Кнессета регулярно вступают в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.
Самороспуск Кнессета и новые выборы – это "спасательный круг" для бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху, чья партия "Ликуд" сейчас лидирует по опросам общественного мнения, считает The New York Times. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и три месяца.