ГОРДОН
 
 
МИР

В Израиле могут пройти пятые парламентские выборы за три года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О планах распустить парламент Беннет и Лапид объявили 20 июня
О планах распустить парламент Беннет и Лапид объявили 20 июня
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его заместитель Яир Лапид 20 июня объявили о намерении распустить парламент. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В совместном заявлении Беннетт и Лапид заявили, что вынесут на голосование законопроект о роспуске Кнессета в следующий понедельник, 27 июня. Как отмечает издание, в коалиции и оппозиции существует консенсус относительно даты выборов – 25 октября.

Источники, близкие к Беннетту, сообщили, что цель такого решения в том, чтобы инициировать выборы на своих условиях, а не быть вытесненными лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху.

Согласно коалиционному соглашению, Лапид станет временно исполняющим обязанности премьер-министра до выборов и до прихода к власти нового правительства. 

На пресс-конференции в Кнессете Беннетт сказал, что его шаг по инициированию выборов был "непростым, но правильным решением". 

Контекст:

Как отмечает "Радио Свобода", нынешнее правительство Израиля с самого начала подвергалось критике: оно состоит из представителей восьми партий, в числе которых есть как ультраправые, так и ультралевые, центристы, религиозные партии и арабские группы.

Парламенту удалось принять новый бюджет страны, произвести назначения на ключевые посты и улучшить отношения с государствами арабского мира. Однако члены Кнессета регулярно вступают в конфликты по вопросам взаимоотношений государства и религии, прав арабского населения Израиля и политики на спорных территориях западного берега реки Иордан.

Самороспуск Кнессета и новые выборы – это "спасательный круг" для бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху, чья партия "Ликуд" сейчас лидирует по опросам общественного мнения, считает The New York Times. Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и три месяца.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, выборы, Биньямин Нетаньяху, Кнессет, Нафтали Беннет, Яир Лапид
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook
"В чем смысл? Просто осложнить жизнь гражданам?" Макаревич высказался о запрете в РФ Facebook
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (642454)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (317861)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184364)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147567)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145989)
6
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96299)
7
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96185)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91521)
 
 
 
 