Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток". Берлин готовится к "худшему сценарию"

Ремонтные работы на компрессорных станциях продолжатся до 21 июля.
Газ в Европу из России продолжает поступать через газотранспортную систему Украины, отметило издание, уточнив, что сейчас транзит возможен только по одной нитке ГТС, что является "последним возможным путем доставки газа из России в страны Западной и Центральной Европы".
Министр экономики Германии Роберт Хабек беспокоится, что президент России Владимир Путин может использовать ремонтные работы "для полного прекращения поставок газа в направлении Германии". Он заявил, что Германия готовится к "худшему сценарию", сообщила газета Bild.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей". По информации Bild, сейчас поток используется только на 40%.
29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что он первым будет бороться за новый жесткий пакет санкций ЕС против РФ из-за ее нападения на Украину, но сильные санкции "должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше", чем экономике Германии. Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство. Хабек предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Хабек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем".