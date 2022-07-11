Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток". Берлин готовится к "худшему сценарию"

Ремонтные работы на компрессорных станциях продолжатся до 21 июля.

Газ в Европу из России продолжает поступать через газотранспортную систему Украины, отметило издание, уточнив, что сейчас транзит возможен только по одной нитке ГТС, что является "последним возможным путем доставки газа из России в страны Западной и Центральной Европы".

Министр экономики Германии Роберт Хабек беспокоится, что президент России Владимир Путин может использовать ремонтные работы "для полного прекращения поставок газа в направлении Германии". Он заявил, что Германия готовится к "худшему сценарию", сообщила газета Bild.