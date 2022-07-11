ГОРДОН
 
 
МИР

Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток". Берлин готовится к "худшему сценарию"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 11-го по 21 июля подача газа из России в Германию приостановлена из-за ремонтных работ
С 11-го по 21 июля подача газа из России в Германию приостановлена из-за ремонтных работ
Фото: EPA

Утром 11 июля российский "Газпром" остановил поставки газа в Германию по "Северному потоку" из-за проведения ремонтных работ. Об этом 11 июля сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Ремонтные работы на компрессорных станциях продолжатся до 21 июля.

Газ в Европу из России продолжает поступать через газотранспортную систему Украины, отметило издание, уточнив, что сейчас транзит возможен только по одной нитке ГТС, что является "последним возможным путем доставки газа из России в страны Западной и Центральной Европы".

Министр экономики Германии Роберт Хабек беспокоится, что президент России Владимир Путин может использовать ремонтные работы "для полного прекращения поставок газа в направлении Германии". Он заявил, что Германия готовится к "худшему сценарию", сообщила газета Bild.

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей". По информации Bild, сейчас поток используется только на 40%.

29 июня глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер  в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung заявил, что считает необоснованными утверждения России. Он отметил, что даже если бы задержки по ремонту оборудования и влияли на поставки газа, сокращение объемов не было бы таким значительным, и добавил, что "очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России".

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что он первым будет бороться за новый жесткий пакет санкций ЕС против РФ из-за ее нападения на Украину, но сильные санкции "должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше", чем экономике Германии. Заполненные хранилища в Германии, объяснил он, важны не только для немецкого рынка, но и для всей Европы, пишет агентство. Хабек предложил быть посредником в вопросе возвращения оборудования: если Канада не хочет доставить его непосредственно в Россию, она может передать его Германии. При этом Хабек уточнил, что делает это "с тяжелым сердцем".

Теги: Россия, Германия, газ, агрессия, ГТС, газопровод, транзит, Северный поток, война России против Украины, российский газ, Роберт Хабек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский назвал "одного конкретного виновника" войны России против Украины. По его мнению, это не Путин
Роднянский назвал "одного конкретного виновника" войны России против Украины. По его мнению, это не Путин
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой
"Столько незабываемых моментов". Невеста экс-супруга Ани Лорак поехала в родные места певицы. Фото
"Столько незабываемых моментов". Невеста экс-супруга Ани Лорак поехала в родные места певицы. Фото
Dantes показал брата, который старше его на 15 лет, и маленького племянника
Dantes показал брата, который старше его на 15 лет, и маленького племянника
  Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП
  Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП
Scorpions в Израиле подняли на сцене флаг Украины и спели хит Winds of Change в поддержку украинцев
Scorpions в Израиле подняли на сцене флаг Украины и спели хит Winds of Change в поддержку украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (292417)
2
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (136627)
3
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (55976)
4
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (45215)
5
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (34877)
6
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (23797)
7
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (23464)
8
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео (18682)
 
 
 
 