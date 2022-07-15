Еврокомиссия сегодня может согласовать седьмой пакет санкций – СМИ

Если это произойдет, уже на следующей неделе новые ограничения обсудят послы стран ЕС и, возможно, Совет Европы утвердит их до летних каникул, допускает агентство.

По его данным, санкции установят запрет на импорт российского золота в ЕС. Также, по словам одного из источников, он будет распространяться на импорт драгметалла из РФ через третьи страны, но, как это будет работать, собеседник агентства не уточнил.

Одновременно ЕС вслед за США планирует скорректировать санкции так, чтобы они не затрагивали перевозки продуктов питания и зерна из России, сообщили три источника Reuters. Российским судам и сейчас не запрещено заходить в порты ЕС, если они перевозят продовольствие, но часть трейдеров избегают товаров, если они имеют отношение к госкомпаниям РФ, информирует агентство.

Один из собеседников Reuters назвал пакет "шестым с половиной" из-за его ограниченного масштаба действия в сравнении с прошлыми пакетами. В седьмой набор, по информации агентства, не попадет анонсированный запрет на предоставление клиентам РФ услуг облачных сервисов. Он пока не согласован с США и Великобританией, говорит источник.

Сегодня Euractiv сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза будет направлен на закрытие путей обхода ранее введенных ограничений против России. По данным издания, седьмой пакет должен расширить список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ. Помимо этого, под ограничения должны попасть ряд физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.