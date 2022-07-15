Еврокомиссия сегодня может согласовать седьмой пакет санкций – СМИ

Если это произойдет, уже на следующей неделе новые ограничения обсудят послы стран ЕС и, возможно, Совет Европы утвердит их до летних каникул, допускает агентство.
По его данным, санкции установят запрет на импорт российского золота в ЕС. Также, по словам одного из источников, он будет распространяться на импорт драгметалла из РФ через третьи страны, но, как это будет работать, собеседник агентства не уточнил.
Одновременно ЕС вслед за США планирует скорректировать санкции так, чтобы они не затрагивали перевозки продуктов питания и зерна из России, сообщили три источника Reuters. Российским судам и сейчас не запрещено заходить в порты ЕС, если они перевозят продовольствие, но часть трейдеров избегают товаров, если они имеют отношение к госкомпаниям РФ, информирует агентство.
Один из собеседников Reuters назвал пакет "шестым с половиной" из-за его ограниченного масштаба действия в сравнении с прошлыми пакетами. В седьмой набор, по информации агентства, не попадет анонсированный запрет на предоставление клиентам РФ услуг облачных сервисов. Он пока не согласован с США и Великобританией, говорит источник.
Сегодня Euractiv сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза будет направлен на закрытие путей обхода ранее введенных ограничений против России. По данным издания, седьмой пакет должен расширить список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ. Помимо этого, под ограничения должны попасть ряд физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.
С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.