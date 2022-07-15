Зеленский: Каждый народ, который терроризируют ракетами, должен получить от других надлежащую помощь и защиту

"Сейчас 2022 год. Ни один город мира не должен находиться в заложниках у артиллерии. Каждый народ, который терроризируют ракетами, должен получить от других свободных наций надлежащую помощь и защиту. Любые даже попытки депортации в современном мире должны получать жесточайшую реакцию со стороны международного сообщества", – написал он.

Украинский президент отметил также, что "любое государство, которое блокирует порты и делает море смертельно опасным, должно через санкции платить за свое поведение такую цену, которая продемонстрирует всем потенциальным агрессорам мира, что повторять такую российскую тактику крайне невыгодно".

Зеленский также опубликовал фото с результатами обстрелов российскими оккупантами украинских городов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)