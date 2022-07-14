"Время безжалостно и играет на руку РФ". Зеленский призвал создать механизм компенсаций ущерба от агрессии России

Текст выступления главы государства приводит его пресс-служба.
Зеленский говорил о необходимости создания специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. По его словам, только такой орган сможет привлечь к ответственности высшее военное и политическое руководство РФ.
"Кроме такого трибунала, нужен также инструмент компенсации всех ущербов, причиненных агрессией. Время безжалостно и играет на руку России. Люди не умеют долго ждать справедливости. Если справедливость заставила себя ждать, люди чувствуют, что ее вроде бы нет", – добавил Зеленский.
По его мнению, чтобы "обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается", нужно не только наказать виновных в агрессии, но и предоставить помощь пострадавшим от агрессии и восстановить разрушенное.
"Агрессор должен проиграть и на поле боя, и на уровне смыслов, чтобы война стала тяжелым ущербом в первую очередь для агрессора, а не для жертв. Обратите, пожалуйста, внимание: за тысячами преступлений, совершенных во время войны России против Украины, стоит одна и та же группа лиц, которые отдают преступные приказы. Те, кто всегда одинаково лгут. Те, кто уже девятый год думает, как сделать всем вокруг хуже и болезненнее, как нанести другим государствам и народам больше потерь. Жизнь и достаток этой группы лиц обеспечивается другими лицами – физическими и юридическими. Активами, которые на них записаны. Имуществом, которым они владеют открыто или скрыто. Деньгами, которые они спрятали в разных юрисдикциях и в разных формах – частной, государственной или квазигосударственной. Потому Украина выступила с предложением создать специальный компенсационный механизм. Мы считаем, что компенсация ущерба, причиненного российской агрессией, может происходить за счет российских активов и средств, находящихся за пределами России – в других юрисдикциях", – заявил президент Украины.
Послевоенное восстановление Украины – это чрезвычайно сложный проект, который может стать успешным с помощью партнеров, подчеркнул он.
"И чем быстрее заработает компенсационный механизм, тем эффективнее активы государства-террориста будут конвертированы в компенсации и тем меньше финансовое бремя будут нести наши партнеры", – добавил Зеленский.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет). Общее количество проектов – 850.