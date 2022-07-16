Украина начинает работу над восьмым пакетом санкций против России – Стефанишина

"Сегодня был анонсирован седьмой пакет санкций. Мы уже начинаем работу над восьмым пакетом санкций, который должен иметь серьезный ограничительный формат", – сказала она.
Вице-премьер подчеркнула, что разглашать конкретные предложения по новым санкционным мерам она не может, но в приоритете – сфера энергетики, поставки газа и нефти.
"Мы работаем, чтобы минимизировать страх европейских стран перед нехваткой российского газа. Это важные переговоры. Но мы думаем, что российская сторона тоже активизирует свои усилия. Мы будем настаивать на жестких ограничениях, которые должны продолжаться столько, сколько длится война", – объяснила Стефанишина.
Она подчеркнула, что "пакетов санкций будет столько, сколько потребуется, чтобы прекратить военные действия".
С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.