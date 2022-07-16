Украина начинает работу над восьмым пакетом санкций против России – Стефанишина

"Сегодня был анонсирован седьмой пакет санкций. Мы уже начинаем работу над восьмым пакетом санкций, который должен иметь серьезный ограничительный формат", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что разглашать конкретные предложения по новым санкционным мерам она не может, но в приоритете – сфера энергетики, поставки газа и нефти.

"Мы работаем, чтобы минимизировать страх европейских стран перед нехваткой российского газа. Это важные переговоры. Но мы думаем, что российская сторона тоже активизирует свои усилия. Мы будем настаивать на жестких ограничениях, которые должны продолжаться столько, сколько длится война", – объяснила Стефанишина.

Она подчеркнула, что "пакетов санкций будет столько, сколько потребуется, чтобы прекратить военные действия".