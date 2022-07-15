США вывели из-под санкций удобрения, продовольствие и немецкую "дочку" Газпрома

Согласно тексту документа, из-под санкций выводятся все транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельхозтехники и товаров, лекарств и всех изделий медицинского назначения, в том числе комплектующих и программного обеспечения к ним.
Также отменен запрет на торговлю товарами, связанными с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19 или текущими клиническими испытаниями и другими медицинскими исследованиями.
Кроме того, американский Минфин снял санкции с дочернего предприятия "Альфа-банка" в Казахстане и временно (до 16 декабря) разрешил операции с бывшей немецкой "дочкой" "Газпрома" – компанией "Securing Energy for Europe".
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.