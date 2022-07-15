США вывели из-под санкций удобрения, продовольствие и немецкую "дочку" Газпрома

Американские санкции больше не распространяются на медицинские товары и сельхозтовары Фото: ЕРА

Согласно тексту документа, из-под санкций выводятся все транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельхозтехники и товаров, лекарств и всех изделий медицинского назначения, в том числе комплектующих и программного обеспечения к ним.

Также отменен запрет на торговлю товарами, связанными с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19 или текущими клиническими испытаниями и другими медицинскими исследованиями.

Кроме того, американский Минфин снял санкции с дочернего предприятия "Альфа-банка" в Казахстане и временно (до 16 декабря) разрешил операции с бывшей немецкой "дочкой" "Газпрома" – компанией "Securing Energy for Europe".