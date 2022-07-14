В ЕС обсуждают отмену санкций против некоторых российских бизнесменов – Bloomberg

Как сообщили источники агентства, около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились напрямую к властям ЕС.
Юридическая служба ЕС заявила, что некоторые из этих запросов оправданы, поскольку "доказательства, лежащие в основе наказаний, либо слабые, либо старые, либо неверные".
Как сообщило Bloomberg, представитель ЕС по иностранным делам отказался от комментариев, сославшись на "конфиденциальность обсуждения".
ЕС с начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников.
По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических лиц.
Среди тех, кто решил оспаривать санкции, – российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Они в конце мая подали иски к Совету ЕС.
Также, согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, письмо к ЕС с просьбой пересмотреть санкции написали Андрей Мельниченко и его жена. Кроме того, по данным агентства, оспаривают ограничения бизнесмены Алексей Мордашов и Алишер Усманов.