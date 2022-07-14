В ЕС обсуждают отмену санкций против некоторых российских бизнесменов – Bloomberg

Юридическая служба ЕС заявила, что санкции на некоторых бизнесменов были наложены необоснованно Фото: EPA

Как сообщили источники агентства, около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились напрямую к властям ЕС.

Юридическая служба ЕС заявила, что некоторые из этих запросов оправданы, поскольку "доказательства, лежащие в основе наказаний, либо слабые, либо старые, либо неверные".

Как сообщило Bloomberg, представитель ЕС по иностранным делам отказался от комментариев, сославшись на "конфиденциальность обсуждения".