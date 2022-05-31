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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские бизнесмены Фридман и Авен оспорили санкции ЕС в Европейском суде

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Фридман (на фото) и Авен попали под санкции ЕС 28 февраля
Фридман (на фото) и Авен попали под санкции ЕС 28 февраля
Фото: EPA

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман хотят оспорить персональные санкции Евросоюза, которые были введены против них после вторжения России в Украину. Они подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС 30 мая, ссылаясь на представителя суда.

Иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана – 24 мая. Другой информации об их исках на сайте суда ЕС на данный момент нет.

Контекст:

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена  $4,3 млрд.

Российский миллиардер Фридман жаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне и улететь в другую страну.

Теги: санкции, Михаил Фридман, Европейский суд юстиции, война России против Украины, Петр Авен
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