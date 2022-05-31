Российские бизнесмены Фридман и Авен оспорили санкции ЕС в Европейском суде

Иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана – 24 мая. Другой информации об их исках на сайте суда ЕС на данный момент нет.

Контекст:

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.

Российский миллиардер Фридман жаловался, что из-за санкций не может оплачивать уборку дома в Лондоне и улететь в другую страну.