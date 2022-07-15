Производители "Калибров", "Искандеров", "Точек-У". Ряд руководителей российских оборонных предприятий до сих пор не под санкциями – НАПК

"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркнули в агентстве, до сих пор не под санкциями Фарид Абдрахманов, генеральный директор проектно-конструкторского бюро "Новатор". Это бюро производит крылатые ракеты "Калибр", которые, по информации НАПК, Россия использует в основном для уничтожения гражданских объектов. В частности, именно "Калибрами" РФ 14 июля атаковала Винницу, в результате чего погибли и были ранены десятки людей, в том числе дети.

Также в НАПК назвали следующие фамилии руководителей, "оставшихся без санкционного внимания":

Сергей Питиков, генеральный директор "Конструкторского бюро машиностроения", разработавшего ракетный комплекс "Искандер";

Игорь Чурбанов, генеральный директор "Воткинского завода", производящего ракеты "Точка-У";

Денис Пальцев, управляющий директор Арсениевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина, производителя ударных вертолетов Ка-52, известных как "Аллигатор";

Сергей Коротков, член совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, производящий фронтовые бомбардировщики Су-34.