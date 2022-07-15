Производители "Калибров", "Искандеров", "Точек-У". Ряд руководителей российских оборонных предприятий до сих пор не под санкциями – НАПК

"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении.
В частности, подчеркнули в агентстве, до сих пор не под санкциями Фарид Абдрахманов, генеральный директор проектно-конструкторского бюро "Новатор". Это бюро производит крылатые ракеты "Калибр", которые, по информации НАПК, Россия использует в основном для уничтожения гражданских объектов. В частности, именно "Калибрами" РФ 14 июля атаковала Винницу, в результате чего погибли и были ранены десятки людей, в том числе дети.
Также в НАПК назвали следующие фамилии руководителей, "оставшихся без санкционного внимания":
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,7 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11,4 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.