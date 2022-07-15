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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Производители "Калибров", "Искандеров", "Точек-У". Ряд руководителей российских оборонных предприятий до сих пор не под санкциями – НАПК

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Директора ведущих ракетных предприятий РФ не попали под западные санкции
Директора ведущих ракетных предприятий РФ не попали под западные санкции
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Ряд руководителей российских оборонных предприятий, которые производят убивающее украинцев оружие, до сих пор не попали под санкции Запада. Об этом заявили 14 июля в Национальном агентстве Украины по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

"В то время, когда санкции должны прежде всего парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении. 

В частности, подчеркнули в агентстве, до сих пор не под санкциями Фарид Абдрахманов, генеральный директор проектно-конструкторского бюро "Новатор". Это бюро производит крылатые ракеты "Калибр", которые, по информации НАПК, Россия использует в основном для уничтожения гражданских объектов. В частности, именно "Калибрами" РФ 14 июля атаковала Винницу, в результате чего погибли и были ранены десятки людей, в том числе дети

Также в НАПК назвали следующие фамилии руководителей, "оставшихся без санкционного внимания":

  • Сергей Питиков, генеральный директор "Конструкторского бюро машиностроения", разработавшего ракетный комплекс "Искандер";
  • Игорь Чурбанов, генеральный директор "Воткинского завода", производящего ракеты "Точка-У";
  • Денис Пальцев, управляющий директор Арсениевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина, производителя ударных вертолетов Ка-52, известных как "Аллигатор";
  • Сергей Коротков, член совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, производящий фронтовые бомбардировщики Су-34.
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0A7zcyJPSXbmFo9PadGsRstphJ3jXS8nFf1dMjLQknoLVjAZnG7hoDiiZer29Je2Bl

Контекст:

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,7 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11,4 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, оружие, санкции, вертолет, Точка-У, самолеты, война России против Украины, ракеты, Су-34, НАПК, бомбардировщики
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