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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате удара по Виннице, число пострадавших приближается к двум сотням

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Три ребенка погибли, четыре были ранены в результате российского удара ракетами по Виннице
Три ребенка погибли, четыре были ранены в результате российского удара ракетами по Виннице
Фото: suspilne.media

Правоохранители идентифицировали 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов России по Виннице. Без вести пропавшими до сих пор считаются восемь человек, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Среди жертв России трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет", – написал Клименко.

Глава Нацполиции уточнил, что один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. "Он погиб вместе с матерью", – написал Клименко.

По его словам, другой мальчик ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника ребенка отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

В больнице в тяжелом состоянии также находится мать погибшей четырехлетней девочки.

"14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростного обнаружения ДНК", – рассказал Клименко.

По его словам, за медицинской помощью после ракетных обстрелов обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. "Среди раненых – четыре ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются восемь человек", – добавил Клименко.

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По информации ГСЧС на 12.00, за медицинской помощью обратились уже 197 пострадавших. 117 человек отправили на амбулаторное лечение, 80 – госпитализировали.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

По данным ГСЧС, оккупанты атаковали двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

В ВСУ сообщали, что удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены из акватории Черного моря, по разным данным – с подлодки или малого ракетного корабля

Теги: ГСЧС, Винница, полиция, раненые, дети, война России против Украины, пострадавшие, Нацполиция, погибшие, Игорь Клименко
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