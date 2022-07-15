Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате удара по Виннице, число пострадавших приближается к двум сотням

"Среди жертв России трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет", – написал Клименко.
Глава Нацполиции уточнил, что один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. "Он погиб вместе с матерью", – написал Клименко.
По его словам, другой мальчик ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника ребенка отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.
В больнице в тяжелом состоянии также находится мать погибшей четырехлетней девочки.
"14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростного обнаружения ДНК", – рассказал Клименко.
По его словам, за медицинской помощью после ракетных обстрелов обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. "Среди раненых – четыре ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются восемь человек", – добавил Клименко.
По информации ГСЧС на 12.00, за медицинской помощью обратились уже 197 пострадавших. 117 человек отправили на амбулаторное лечение, 80 – госпитализировали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
По данным ГСЧС, оккупанты атаковали двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.
В ВСУ сообщали, что удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены из акватории Черного моря, по разным данным – с подлодки или малого ракетного корабля.