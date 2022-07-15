Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате удара по Виннице, число пострадавших приближается к двум сотням

Три ребенка погибли, четыре были ранены в результате российского удара ракетами по Виннице Фото: suspilne.media

"Среди жертв России трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет", – написал Клименко.

Глава Нацполиции уточнил, что один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. "Он погиб вместе с матерью", – написал Клименко.

По его словам, другой мальчик ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника ребенка отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

В больнице в тяжелом состоянии также находится мать погибшей четырехлетней девочки.

"14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростного обнаружения ДНК", – рассказал Клименко.

По его словам, за медицинской помощью после ракетных обстрелов обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. "Среди раненых – четыре ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются восемь человек", – добавил Клименко.

По информации ГСЧС на 12.00, за медицинской помощью обратились уже 197 пострадавших. 117 человек отправили на амбулаторное лечение, 80 – госпитализировали.

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