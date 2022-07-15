"Обсуждали передачу ВСУ очередной партии самолетов". Минобороны РФ заявило, что в Доме офицеров в Виннице было совещание украинского командования с "иностранцами"

В результате попадания ракеты погибли 23 человека, 17 пропали без вести Фото: ЕРА

Представители командования армии РФ утверждают, что в момент ракетного удара в здании проходило совещание, на котором присутствовали "командование украинских Воздушных сил и иностранные поставщики вооружений".

"Они обсуждали передачу ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", – цитирует агентство спикера минобороны.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениям и парковке вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". По информации ГЧС, 23 погибли, 17 – числятся пропавшими без вести, ранены около 100 человек.

Накануне старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов заявил, что причиной атаки по Дому офицеров было то, что "там тренировались ВСУ".