"Было всего 25 лет". Певица Roxolana рассказала о погибшем в Виннице участнике своей команды

"Сегодня россияне унесли жизнь нашего звукорежиссера Жени Коваленко. Жене было всего 25 лет. Он был чутким, веселым и невероятно искренним", – написала она.
Певица призвала помочь маме погибшего.
"Конечно, ничто не облегчит потерю, но для помощи семье оставляем карту мамы Евгения, Лины Сергеевны Коваленко. 5457 0822 3770 4734. Ей как никогда сейчас нужна ваша поддержка", – отметила исполнительница.
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О смерти Коваленко Roxolana сообщила днем 14 июля. Тогда певица также рассказала, что еще один участник ее команды борется за жизнь, еще несколько – ранены.
На вечер 14 июля был запланирован концерт в Доме офицеров, рядом с которым упала ракета. Погибший звукорежиссер и другие пострадавшие участники коллектива певицы Roxolana находились на площади перед зданием.
Оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 20.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализировано 66 человек (трое детей), 34 находятся в тяжелом состоянии, пять – в критическом. Также продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует, подчеркнули в ГСЧС.