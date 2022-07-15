"Было всего 25 лет". Певица Roxolana рассказала о погибшем в Виннице участнике своей команды

"Сегодня россияне унесли жизнь нашего звукорежиссера Жени Коваленко. Жене было всего 25 лет. Он был чутким, веселым и невероятно искренним", – написала она.

Певица призвала помочь маме погибшего.

"Конечно, ничто не облегчит потерю, но для помощи семье оставляем карту мамы Евгения, Лины Сергеевны Коваленко. 5457 0822 3770 4734. Ей как никогда сейчас нужна ваша поддержка", – отметила исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роксолана Сирота * ROXOLANA * (@roxolanas)

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