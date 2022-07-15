Россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму – ОК "Юг"

Оккупанты ударили ракетами по Виннице из акватории Черного моря Фото: ДСНС України / Telegram

"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", которые и попали по Виннице", – говорится в сообщении.

В сводке также отметили, что враг продолжает наносить удары вертолетными парами по украинским позициям на севере Херсонской области, но безуспешно. Российский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух-воздух" украинские штурмовики над Новой Каховкой. "Потерь среди нашей авиации нет", – отметили в ОК "Юг".

Кроме того, пара российских тактических бомбардировщиков Су-24 обстреляла собственные остатки техники, брошенные на острове Змеиный во время отступления.

В воздушных силах ВСУ сообщали, что удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря.

По данным ГСЧС, оккупанты атаковали двумя ракетами типа "Калибр", еще две ракеты сбила ПВО.

"Хочу, чтобы команда той посудины, с которой вылетели "Калибры" по Виннице, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает", – прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский.