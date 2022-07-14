Оккупанты нанесли удар по Змеиному, чтобы уничтожить остатки своей техники – Генштаб ВСУ

"Наш клятый враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-нибудь установить, какой-то контроль над нашей территорией, как можно больше нанести нам ударов. В 14 часов я выезжал на брифинг сюда и оперативный дежурный мне доложил, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный", – сказал Громов.
В оперативном командовании "Юг" информировали, что утром оккупанты нанесли авиаудар по Змеиному, но бомбы упали в море.
Журналист отметил, что бомбы не попали в цель, а Громов отреагировал: "Они борются, с кем, с дельфинами?.. Они борются с остатками своей военной техники. Мы контролируем территорию острова Змеиный и будем контролировать всю акваторию Черного моря".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.