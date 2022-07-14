Оккупанты нанесли удар по Змеиному, чтобы уничтожить остатки своей техники – Генштаб ВСУ

"Наш клятый враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-нибудь установить, какой-то контроль над нашей территорией, как можно больше нанести нам ударов. В 14 часов я выезжал на брифинг сюда и оперативный дежурный мне доложил, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный", – сказал Громов.

В оперативном командовании "Юг" информировали, что утром оккупанты нанесли авиаудар по Змеиному, но бомбы упали в море.

Журналист отметил, что бомбы не попали в цель, а Громов отреагировал: "Они борются, с кем, с дельфинами?.. Они борются с остатками своей военной техники. Мы контролируем территорию острова Змеиный и будем контролировать всю акваторию Черного моря".

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