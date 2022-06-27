Украинский эколог: В Черном море погибло не менее 3 тыс. дельфинов, одна из причин – варварская война рашистов

"Дельфины, в отличие от прошлых лет, сейчас погибают по причине военных действий в Черном море, по причине бессмысленной и варварской войны рашистов. И в настоящее время, по нашим оценкам, погибло не менее 3 тыс. особей", – написал он.

Эколог отметил, что сообщения о гибели дельфинов приходят в том числе из Болгарии и Румынии.

"Мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу, и из-за слабости организма у них активируются инфекционные болезни и они также погибают", – объяснил Русев.

Об угрозе для дельфинов заявлял в апреле Турецкий фонд морских исследований (TUDAV).

"Наряду с загрязнением морской среды шум судов и низкочастотные гидролокаторы представляют серьезную угрозу для морских видов, особенно для дельфинов, которые активно используют подводные звуки для кормления и навигации", – подчеркивали в фонде.

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