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Украинский эколог: В Черном море погибло не менее 3 тыс. дельфинов, одна из причин – варварская война рашистов

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Русев отметил, что на дельфинов влияет корабельное оборудование
Русев отметил, что на дельфинов влияет корабельное оборудование
Фото: ЕРА

В Черном море погибло уже около 3 тыс. дельфинов, сообщил 24 июня в Facebook эколог, руководитель исследовательского департамента национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев.

"Дельфины, в отличие от прошлых лет, сейчас погибают по причине военных действий в Черном море, по причине бессмысленной и варварской войны рашистов. И в настоящее время, по нашим оценкам, погибло не менее 3 тыс. особей", – написал он.

Эколог отметил, что сообщения о гибели дельфинов приходят в том числе из Болгарии и Румынии.

"Мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу, и из-за слабости организма у них активируются инфекционные болезни и они также погибают", – объяснил Русев.

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/pfbid02oxfkU1efd8KeeHmWApW1V81zkDhd7drEP5put5xvagXW691dLNsRWuSFaoPcvRFRl?__cft__[0]=AZXE256bUbYCY7COoaOTZUSv1OUmdG1IHuArfddEUBTGTVIo1jd6JUIKmsLpkTiwoSqeWnKFsaUArfJLed6LR64BKxRLmDv_H_mZ9cUXz623jBwAor6hlYzRysPYctjeyerhNN_PLdAMrPegeQNNZGvY&__tn__=%2CO%2CP-R

Об угрозе для дельфинов заявлял в апреле Турецкий фонд морских исследований (TUDAV).

"Наряду с загрязнением морской среды шум судов и низкочастотные гидролокаторы представляют серьезную угрозу для морских видов, особенно для дельфинов, которые активно используют подводные звуки для кормления и навигации", – подчеркивали в фонде.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле Русев писал, что на побережье Черного моря начали находить мертвых дельфинов.

Эксперты осмотрели погибших животных и установили, что на них нет следов сеток или отрезанных хвостов.

Теги: Россия, война, Черное море, животные, военные, угрозы, исследование, голод, война России против Украины, дельфины, взрывы, погибшие, природа, море
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