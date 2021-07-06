К берегам Шри-Ланки вымыло мертвых черепах, дельфинов и китов после пожара на судне с химикатами

Эксперты считают, что риски для морской флоры и фауны после аварии судна еще сохраняются Фото: EPA

Контейнеровоз X-Press Pearl перевозил более тысячи контейнеров с азотной кислотой, косметическим средствам и другими химикатами. Судно затонуло 2 июня, когда спасательная команда пыталась отбуксировать его от берега, напомнило агентство.

По словам Амаравира, на корабле было более 190 предметов груза. Большинство из них были на пластиковой основе. The Insider отметил, что на корабле было 78 тонн пластиковых гранул, которые являются сырьем для производства пластмассовых изделий. Спасательные бригады и солдаты продолжают убирать с побережья Шри-Ланки миллиарды этих гранул, которые могут быть смертельными для морских обитателей.

Sri Lanka: Ship with 325 tons of fuel and 25 tons of nitric acid sinks, hundreds of dead turtles wash ashore in aftermath



Ship spilled 70bn bits of plastic waste which can fatally clog digestive systems of animals



"worst beach pollution in our history"https://t.co/8AfTDiorRc pic.twitter.com/VzoVjBFNlj — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) July 3, 2021

В сезон юго-западных муссонов морские существа никогда не умирали так. Их нашли на западном побережье вблизи от кораблекрушения, объяснил Амаравира.

На прошлой неделе власти Шри-Ланки сняли запрет на рыбную ловлю в некоторых частях пострадавшего от катастрофы судна побережья. Эксперты предупредили о сохранении рисков для морской флоры и фауны после аварии.

Правительство Шри-Ланки определило 15 обвиняемых в катастрофе, в том числе российского капитана контейнеровоза Виталия Тюткало. Ему запрещено выезжать из страны.