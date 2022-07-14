Оккупанты пытались бомбардировать Змеиный, бомбы упали в море – ОК "Юг"

"Утром и днем парой [вертолетов] Ка-52 нанесены три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь. Также парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море у острова", – говорится в сообщении.

Также украинские военные сбили два российских беспилотника.

"Во время проведения врагом разведки наших позиций в Херсонской области наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлило беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской общине до нанесения им вреда", – отметили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)