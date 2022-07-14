Оккупанты пытались бомбардировать Змеиный, бомбы упали в море – ОК "Юг"

"Утром и днем парой [вертолетов] Ка-52 нанесены три удара по нашим позициям в Херсонской области. Без потерь. Также парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море у острова", – говорится в сообщении.
Также украинские военные сбили два российских беспилотника.
"Во время проведения врагом разведки наших позиций в Херсонской области наше зенитно-ракетное подразделение метко заземлило беспилотник типа "Элерон-3" в Белозерской общине, а дрон-камикадзе был "пойман с поличным" и уничтожен в Великоалександровской общине до нанесения им вреда", – отметили в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом и показали, как он теперь выглядит.