В Виннице после ракетных ударов погибли 23 человека, в пропавших числятся 18 – ГСЧС

"Погибли 23 человека (в том числе три ребенка); 71 человек (в том числе три ребенка) госпитализирован; за медицинской помощью обратилось 117 человек; остаются пропавшими 18 человек", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.