В Виннице после ракетных ударов погибли 23 человека, в пропавших числятся 18 – ГСЧС

От ракетных ударов по Виннице пострадали более 100 мирных жителей Фото: ДСНС України / Telegram

"Погибли 23 человека (в том числе три ребенка); 71 человек (в том числе три ребенка) госпитализирован; за медицинской помощью обратилось 117 человек; остаются пропавшими 18 человек", – говорится в сообщении.

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