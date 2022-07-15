Мать погибшей девочки из Винницы Лизы, чьи фото публиковала ГСЧС, жива – благотворительная организация

"Наша многотысячная семья потеряла одного из "своих". Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не повинный ребенок. Наш ребенок. Наша маленькая Лиза. Никто не ожидал что новостная лента принесет горе в семью, которую мы знаем не один год... Они просто возвращались с развивающего логопедического занятия, и просто оказались не в том месте и не в то время", – говорилось в сообщении 14 июля.
В ВБО добавили, что мама Лизы, Ирина, находится в реанимации одной из больниц Винницы.
Утром 15 июля организация сообщила, что по состоянию на 8.35 Ирина жива.
"Ира жива! Вопреки распространяемой разными блогерами и сообществами информации, руки-ноги на месте. Фейки распространяются... Очень неприятно, что в некоторых постах с ней уже прощаться начали", – говорится в сообщении.
После ракетного удара по Виннице одними з первых фото с места трагедии, опубликованных ГСЧС, были кадры с окровавленной детской коляской, погибшим ребенком и оторванной взрывом ступней взрослого человека.
#Вінниця— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 14, 2022
Станом на 12:50 - 12 загиблих (одне немовля).
Від #ДСНС працюють 90 рятувальників, кінологи та психологи.
We appeal to the whole world! Immediately recognize Russia as a terrorist country with all the political consequences of such a decision!#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/iR0pBaeKgg
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что знала Лизу – она снималась в рождественском видео с участием Зеленской. "Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера", – написала она.
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализированы. Также продолжается поиск 18 человек.
Удары крылатыми ракетами были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По данным ГСЧС, оккупанты атаковали двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.