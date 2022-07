Мать погибшей девочки из Винницы Лизы, чьи фото публиковала ГСЧС, жива – благотворительная организация

#Вінниця

Станом на 12:50 - 12 загиблих (одне немовля).

Від #ДСНС працюють 90 рятувальників, кінологи та психологи.



We appeal to the whole world! Immediately recognize Russia as a terrorist country with all the political consequences of such a decision!#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/iR0pBaeKgg