Мать погибшей девочки из Винницы Лизы, чьи фото публиковала ГСЧС, жива – благотворительная организация

Девочка Лиза погибла от ракетного удара по Виннице, ее мама в реанимации Фото: l.i.z.i.love / Instagram

"Наша многотысячная семья потеряла одного из "своих". Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не повинный ребенок. Наш ребенок. Наша маленькая Лиза. Никто не ожидал что новостная лента принесет горе в семью, которую мы знаем не один год... Они просто возвращались с развивающего логопедического занятия, и просто оказались не в том месте и не в то время", – говорилось в сообщении 14 июля.

В ВБО добавили, что мама Лизы, Ирина, находится в реанимации одной из больниц Винницы.

Утром 15 июля организация сообщила, что по состоянию на 8.35 Ирина жива.

"Ира жива! Вопреки распространяемой разными блогерами и сообществами информации, руки-ноги на месте. Фейки распространяются... Очень неприятно, что в некоторых постах с ней уже прощаться начали", – говорится в сообщении.

После ракетного удара по Виннице одними з первых фото с места трагедии, опубликованных ГСЧС, были кадры с окровавленной детской коляской, погибшим ребенком и оторванной взрывом ступней взрослого человека.

#Вінниця

Станом на 12:50 - 12 загиблих (одне немовля).

Від #ДСНС працюють 90 рятувальників, кінологи та психологи.



We appeal to the whole world! Immediately recognize Russia as a terrorist country with all the political consequences of such a decision!#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/iR0pBaeKgg — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 14, 2022

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что знала Лизу – она снималась в рождественском видео с участием Зеленской. "Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера", – написала она.