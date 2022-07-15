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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мать погибшей девочки из Винницы Лизы, чьи фото публиковала ГСЧС, жива – благотворительная организация

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Девочка Лиза погибла от ракетного удара по Виннице, ее мама в реанимации
Девочка Лиза погибла от ракетного удара по Виннице, ее мама в реанимации
Фото: l.i.z.i.love / Instagram

Мать девочки Лизы, одной из первых жертв российского ракетного удара по Виннице 14 июля, жива, она в реанимации. Об этом сообщила в Facebook всемирная благотворительная организация "Даун Синдром", которая помогала Лизе.

"Наша многотысячная семья потеряла одного из "своих". Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не повинный ребенок. Наш ребенок. Наша маленькая Лиза. Никто не ожидал что новостная лента принесет горе в семью, которую мы знаем не один год... Они просто возвращались с развивающего логопедического занятия, и просто оказались не в том месте и не в то время", – говорилось в сообщении 14 июля.

В ВБО добавили, что мама Лизы, Ирина, находится в реанимации одной из больниц Винницы.

Утром 15 июля организация сообщила, что по состоянию на 8.35 Ирина жива.

"Ира жива! Вопреки распространяемой разными блогерами и сообществами информации, руки-ноги на месте. Фейки распространяются... Очень неприятно, что в некоторых постах с ней уже прощаться начали", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/downsyndrome.org.ua/posts/pfbid0RJLVm1Ji7kzQjr5eXnrnUDoVWPYEnQ9xUXYSXgJeAFa3R7gPiLF1p8WYsd9zqb4xl

После ракетного удара по Виннице одними з первых фото с места трагедии, опубликованных ГСЧС, были кадры с окровавленной детской коляской, погибшим ребенком и оторванной взрывом ступней взрослого человека.

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что знала Лизу – она снималась в рождественском видео с участием Зеленской. "Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера", – написала она. 

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализированы. Также продолжается поиск 18 человек.

Удары крылатыми ракетами были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ГСЧС, оккупанты атаковали двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

Теги: Винница, дети, война России против Украины, ребенок, погибшие, синдром Дауна, реанимация, мать, мама
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