"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео

Зеленская об убитой российскими оккупантами Лизе из Винницы: Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви Скриншот: olenazelenska_official / Instagram

"Сегодня с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я поняла, что знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла сегодня от российской ракеты. Я не стану сейчас писать все слова, которые очень хотелось бы сказать тем, кто ее убил. Я напишу вам о ней", подписала видео Зеленская.

По словам Зеленской, она познакомилась с Лизой на съемках рождественского видео.

"Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера. Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала жена президента.

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