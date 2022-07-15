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15 июля, 2022
 
Новости

"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео

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Зеленская об убитой российскими оккупантами Лизе из Винницы: Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви
Зеленская об убитой российскими оккупантами Лизе из Винницы: Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви
Скриншот: olenazelenska_official / Instagram

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена 14 июля после ракетного обстрела центра Винницы разместила на своей странице в Instagram рождественский ролик, в котором ранее снялась убитая в этот день российскими оккупантами дочь винничанки Ирины Дмитриевой Лиза.

"Сегодня с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я поняла, что знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла сегодня от российской ракеты. Я не стану сейчас писать все слова, которые очень хотелось бы сказать тем, кто ее убил. Я напишу вам о ней", подписала видео Зеленская.

По словам Зеленской, она познакомилась с Лизой на съемках рождественского видео.

"Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера. Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими",  написала жена президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

По состоянию на 08.30 15 июля спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализирован 71 человек (трое детей). Также продолжается поиск 18 человек, подчеркнули в ГСЧС.

Теги: Винница, война России против Украины, Елена Зеленская
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