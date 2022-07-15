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15 июля, 2022
 
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Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фреймут: Я желаю нелюдям-россиянам, которые покорились диктатору, пережить то, что сейчас переживает Украина
Фреймут: Я желаю нелюдям-россиянам, которые покорились диктатору, пережить то, что сейчас переживает Украина
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская ведущая Ольга Фреймут 14 июля разместила на своей странице в Instagram фото винничанки Ирины Дмитриевной и ее дочери Лизы, которая погибла во время ракетного обстрела центра Винницы российскими оккупантами. Мать девочки госпитализирована в тяжелом состоянии.

"Это люди, у которых рашисты отобрали жизнь беззаботным утром четверга, они ничем не провинились, – подписала фото Фреймут. – Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ". 

Ведущая заявила, что испытывает ненависть к России. 

"Я ненавижу Россию всем сердцем. Я желаю нелюдям-россиянам, которые покорились диктатору, пережить то, что сейчас переживает Украина. Я сочувствую всем, кто потерял родных. Ваша боль – наша боль. Мы – единственная семья, Украина", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 22.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализирован 71 человек (трое детей). Также продолжается поиск 29 человек, подчеркнули в ГСЧС.

Теги: Винница, война России против Украины, ракеты, Ольга Фреймут
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