Фреймут: Я желаю нелюдям-россиянам, которые покорились диктатору, пережить то, что сейчас переживает Украина Фото: freimutolia / Instagram

"Это люди, у которых рашисты отобрали жизнь беззаботным утром четверга, они ничем не провинились, – подписала фото Фреймут. – Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ".

Ведущая заявила, что испытывает ненависть к России.

"Я ненавижу Россию всем сердцем. Я желаю нелюдям-россиянам, которые покорились диктатору, пережить то, что сейчас переживает Украина. Я сочувствую всем, кто потерял родных. Ваша боль – наша боль. Мы – единственная семья, Украина", – написала она.

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