"Это люди, у которых рашисты отобрали жизнь беззаботным утром четверга, они ничем не провинились, – подписала фото Фреймут. – Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ".
Ведущая заявила, что испытывает ненависть к России.
"Я ненавижу Россию всем сердцем. Я желаю нелюдям-россиянам, которые покорились диктатору, пережить то, что сейчас переживает Украина. Я сочувствую всем, кто потерял родных. Ваша боль – наша боль. Мы – единственная семья, Украина", – написала она.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Виннице днем 14 июля. Всего было выпущено четыре ракеты, две из них сбили силы ПВО. По данным Нацполиции, ракеты попали в здание с офисными помещениями. В ГСЧС уточняли, что произошло попадание в парковку вблизи девятиэтажного дома быта "Юбилейный". Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 22.00 спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети, сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook. Кроме того, госпитализирован 71 человек (трое детей). Также продолжается поиск 29 человек, подчеркнули в ГСЧС.