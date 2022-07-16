Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Никополя, спасатели ищут людей под завалами

По его информации, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.
"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей", – написал Резгниченко.
Кроме того, в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном домохозяйстве, никто не пострадал.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что в Никополе за ночь зафиксировано около 15 прилетов из РСЗО. Часть прилетевших в город снарядов не сдетонировала.
Оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь, сообщили 15 июля в "Энергоатоме".
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.