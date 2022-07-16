Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Никополя, спасатели ищут людей под завалами

В Никополе после обстрелов ночью и утром много разрушений Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

По его информации, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей", – написал Резгниченко.

Кроме того, в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном домохозяйстве, никто не пострадал.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что в Никополе за ночь зафиксировано около 15 прилетов из РСЗО. Часть прилетевших в город снарядов не сдетонировала.

Оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь, сообщили 15 июля в "Энергоатоме".