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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Никополя, спасатели ищут людей под завалами

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В Никополе после обстрелов ночью и утром много разрушений
В Никополе после обстрелов ночью и утром много разрушений
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Российские оккупанты утром 16 июля накрыли огнем Никопольский район Днепропетровской области, ударили "Градами" по жилым кварталам Никополя. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей", – написал Резгниченко.

Кроме того, в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном домохозяйстве, никто не пострадал.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что в Никополе за ночь зафиксировано около 15 прилетов из РСЗО. Часть прилетевших в город снарядов не сдетонировала.

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Оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь, сообщили 15 июля в "Энергоатоме". 

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Теги: Днепропетровская область, Град, РСЗО, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, разрушения, школа
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