Оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь – "Энергоатом"

Об этом 15 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", рассказал президент ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Петр Котин.
"Ситуация [на Запорожской АЭС] с каждым днем становится все более напряженной. Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра – это территория Никополя. В том числе три дня тому назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем. Ее работа возобновлена… Но этого раньше не было, сейчас они это практикуют", – сообщил Котин.
По его словам, в настоящее время на территории Запорожской АЭС находятся до 500 российских солдат.
"Они контролируют… периметр АЭС. Там также находится тяжелая техника захватчиков – танки, бронированные машины пехоты, грузовики с оружием и взрывчаткой", – отметил Котин.
Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк не исключает, что действия оккупантов являются одной из тактик РФ – захватить критически важную инфраструктуру и использовать ее в качестве щита.
По его словам, ВСУ не собираются штурмовать Запорожскую АЭС. Единственный способ вернуть контроль Украины над ней – окружить АЭС, захватить прилегающие к ней районы и заставить оккупантов уйти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.