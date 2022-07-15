Оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь – "Энергоатом"

Об этом 15 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", рассказал президент ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Петр Котин.

"Ситуация [на Запорожской АЭС] с каждым днем становится все более напряженной. Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра – это территория Никополя. В том числе три дня тому назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем. Ее работа возобновлена… Но этого раньше не было, сейчас они это практикуют", – сообщил Котин.

По его словам, в настоящее время на территории Запорожской АЭС находятся до 500 российских солдат.

"Они контролируют… периметр АЭС. Там также находится тяжелая техника захватчиков – танки, бронированные машины пехоты, грузовики с оружием и взрывчаткой", – отметил Котин.

Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк не исключает, что действия оккупантов являются одной из тактик РФ – захватить критически важную инфраструктуру и использовать ее в качестве щита.

По его словам, ВСУ не собираются штурмовать Запорожскую АЭС. Единственный способ вернуть контроль Украины над ней – окружить АЭС, захватить прилегающие к ней районы и заставить оккупантов уйти.

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