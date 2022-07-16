Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших в результате российского обстрела "Градами" Никополя

По данным властей, оккупанты выпустили по Никополю 53 ракеты из "Градов" Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты ночью и утром 16 июля обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы.

"В 10.15 спасателями из-под завалов изъяты тела двух погибших. Работы по изъятию и разблокированию людей завершены", – говорится в сообщении ГСЧС.

Подразделения ГСЧС продолжат помогать людям в других домах, поврежденных в результате обстрела.

Еще одна женщина была ранена в результате обстрела, она в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российская орда утром ударила по Никополю из "Градов". Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам", – подчеркнул Резниченко.