"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле

"Недавно в Тель-Авиве состоялся концерт в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". Очень многие пришли поддержать. Все с украинской символикой и флагами. Это невероятная сила. Я благодарен каждому. Ваши голоса, глаза и энергия – огонь", – написал он.

По словам музыканта, когда на следующий день концерт проходил в Хайфе, туда начали поступать письма с заявлениями, что исполнители разжигают ненависть к россиянам. А еще через день, как отметил Dantes, там прошли митинги "в поддержку тех, кого притесняют".

"Ну, понимаете, мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем и общаемся с временно переехавшими. Напоминаем миру, что война продолжается и нужно продолжать делать все, что только можно, для победы Украины, приводим факты, показываем происходящее в стране… А после террористического нападения в Виннице они (россияне) проводят митинг, что их притесняют и ненавидят", – написал музыкант.

Он добавил, что возмездие обязательно придет, и карма "каждого догонит".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)

Война России против Украины. Главное (обновляется)