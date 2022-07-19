Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
Новости

"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле

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Dantes заявил, что карма "каждого догонит"
Dantes заявил, что  карма "каждого догонит"
Фото: vladimirdantes / Instagram

34-летний украинский певец Dantes 18 июля в Instagram рассказал, что во время выступлений в Израиле столкнулся с претензиями со стороны россиян.

"Недавно в Тель-Авиве состоялся концерт в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". Очень многие пришли поддержать. Все с украинской символикой и флагами. Это невероятная сила. Я благодарен каждому. Ваши голоса, глаза и энергия – огонь", – написал он.

По словам музыканта, когда на следующий день концерт проходил в Хайфе, туда начали поступать письма с заявлениями, что исполнители разжигают ненависть к россиянам. А еще через день, как отметил Dantes, там прошли митинги "в поддержку тех, кого притесняют".

"Ну, понимаете, мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем и общаемся с временно переехавшими. Напоминаем миру, что война продолжается и нужно продолжать делать все, что только можно, для победы Украины, приводим факты, показываем происходящее в стране… А после террористического нападения в Виннице они (россияне) проводят митинг, что их притесняют и ненавидят", – написал музыкант.

Он добавил, что возмездие обязательно придет, и карма "каждого догонит".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.

Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.

Певцу Dantes запрещен въезд в РФ на 50 лет. Реагируя на запрет, артист послал россиян "нах...й". 

Теги: Россия, Украина, Израиль, музыка, Винница, митинг, концерт, Тель-Авив, украинцы, Владимир Дантес, музыкант, Dantes
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