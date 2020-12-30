Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
Новости

Dantes показал обгоревшее лицо

По словам украинского певца Dantes, он спасает кожу лица от ожогов с помощью сока алоэ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes: Со мной такое впервые!
Dantes: Со мной такое впервые!
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes 30 декабря в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в черной футболке с обгоревшим на солнце лицом.

Артист позирует в кадре, лежа в гамаке.

"Обгореть 30 декабря! Знаете, это же прекрасно! Мажусь [соком] алоэ и радуюсь! Потому что со мной такое впервые", – подписал он снимок.

"Значит, отдых удался", – отреагировали на публикацию фолловеры артиста.

"Это мечта – обгореть именно 30 декабря", – прокомментировали пользователи сети.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Теги: Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
Dantes показал обгоревшее лицо
Dantes показал обгоревшее лицо
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS