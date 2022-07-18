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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о морском экспорте: Украина не согласится ни на одно решение, оставляющее хоть малейшую возможность фронтальной атаки РФ с моря

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Соглашаясь на разблокировку портов, президент РФ подрывает свои усилия по удушению украинской экономики, отметил глава МИД Украины
Соглашаясь на разблокировку портов, президент РФ подрывает свои усилия по удушению украинской экономики, отметил глава МИД Украины
Фото: depositphotos.com (архив)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия согласилась на разблокировку экспорта зерна из Украины, чтобы уберечь свою репутацию среди стран Азии и Африки. Переговоры уже близки к завершению, сказал министр в интервью Forbes, опубликованном 18 июля.

По его словам, в Стамбуле делегации на уровне экспертов проговорили ряд вопросов по безопасности, находящихся в компетенции военных и логистов, политическая рамка договоренностей также определена. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью, и "положить на бумагу" окончательное решение.

"Мы не согласимся ни на одно решение, оставляющее хоть малейшую щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации", – пообещал Кулеба.

При этом он отметил, что разблокировка украинских портов со стороны России противоречит усилиям президента РФ Владимира Путина уничтожить украинскую экономику.

"Я с точки зрения логики вижу лишь один аргумент, почему Путин должен согласиться. Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтралитета или больше склоняются к российской позиции в отношении войны (в Африке, Азии), что он спас их от голода, от роста цен на продукты питания. Во всем остальном я не понимаю, зачем ему это может понадобиться. Соглашаясь на разблокировку украинских портов, он подрывает свои усилия по удушению украинской экономики. Думаю, у него сейчас на одной чаше весов – репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку – на другой", – сказал министр.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.

После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна было согласовано создание четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организация "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

Теги: Владимир Путин, Турция, Африка, Азия, экономика, продукты, переговоры, экспорт, голод, Дмитрий Кулеба, морские порты Украины, зерно
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