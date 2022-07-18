Кулеба о морском экспорте: Украина не согласится ни на одно решение, оставляющее хоть малейшую возможность фронтальной атаки РФ с моря

По его словам, в Стамбуле делегации на уровне экспертов проговорили ряд вопросов по безопасности, находящихся в компетенции военных и логистов, политическая рамка договоренностей также определена. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью, и "положить на бумагу" окончательное решение.
"Мы не согласимся ни на одно решение, оставляющее хоть малейшую щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации", – пообещал Кулеба.
При этом он отметил, что разблокировка украинских портов со стороны России противоречит усилиям президента РФ Владимира Путина уничтожить украинскую экономику.
"Я с точки зрения логики вижу лишь один аргумент, почему Путин должен согласиться. Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтралитета или больше склоняются к российской позиции в отношении войны (в Африке, Азии), что он спас их от голода, от роста цен на продукты питания. Во всем остальном я не понимаю, зачем ему это может понадобиться. Соглашаясь на разблокировку украинских портов, он подрывает свои усилия по удушению украинской экономики. Думаю, у него сейчас на одной чаше весов – репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку – на другой", – сказал министр.
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.
13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна было согласовано создание четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организация "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.