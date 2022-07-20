Россияне продолжают воровать украинское зерно – ГУР Минобороны

Российские сухогрузы с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией 13 июля планировали зайти в порт Бейрут, отметили в ГУР Минобороны Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом 20 июля в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали зайти в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов – российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань), – говорится в сообщении. – Впрочем, ливанские власти запретила их разгрузку. В связи с этим суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус".

По информации украинской разведки, из Сирии украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, российские оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе Донецкой области, добавили в ГУР.

"В первую очередь планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", – отмечается в сообщении.

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