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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают воровать украинское зерно – ГУР Минобороны

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Российские сухогрузы с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией 13 июля планировали зайти в порт Бейрут, отметили в ГУР Минобороны
Российские сухогрузы с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией 13 июля планировали зайти в порт Бейрут, отметили в ГУР Минобороны
Фото: depositphotos.com (архив)

Два российских судна с ворованным украинским зерном планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей сухогрузы были перенаправлены в Сирию.

Об этом 20 июля в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали зайти в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов – российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань), – говорится в сообщении. – Впрочем, ливанские власти запретила их разгрузку. В связи с этим суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус".

По информации украинской разведки, из Сирии украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, российские оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе Донецкой области, добавили в ГУР.

"В первую очередь планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0YTLaTnmzo8iBxdWozGkt88PyzoonYJ8WhxW6T7fiixznno7w1q8rMcup4LioGspal

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины.

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Теги: Россия, Украина, Ливан, Сирия, Африка, Мариуполь, Ростов, разведка, Астрахань, война России против Украины, Бейрут, Латакия, грузовик, порт, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, зерно
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