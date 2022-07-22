Выводить корабли с украинским зерном через минные поля будут ВСУ, обратно их намерена обыскивать Турция, чтобы не допустить поставку оружия – СМИ

Россия обещает не нападать на корабли с зерном Фото: ЕРА

По данным Reuters, договор предполагает три основных пункта:

Вооруженные силы Украины будут сопровождать суда с зерном в международные воды из-за минных полей;

Россия обязуется не атаковать суда;

Турция совместно с силами ООН займется осмотром кораблей, направляющихся за грузом в украинские порты, чтобы не допустить ввоза на них оружия (на этом условии настаивает РФ).

Наличие этих условий также подтверждает ВВС.

The New York Times, ссылаясь на свои источники, пишет, что Украина будет вынуждена разминировать часть акватории Черного моря, чтобы суда могли пройти в международные воды.

Делегации двух стран должны подписать договор в Стамбуле около 16.30 по Киеву. Как сообщает турецкая служба ВВС, церемония пройдет во дворце президента Реджепа Эрдогана, он и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примут в ней участие.