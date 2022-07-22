Выводить корабли с украинским зерном через минные поля будут ВСУ, обратно их намерена обыскивать Турция, чтобы не допустить поставку оружия – СМИ

По данным Reuters, договор предполагает три основных пункта:
Наличие этих условий также подтверждает ВВС.
The New York Times, ссылаясь на свои источники, пишет, что Украина будет вынуждена разминировать часть акватории Черного моря, чтобы суда могли пройти в международные воды.
Делегации двух стран должны подписать договор в Стамбуле около 16.30 по Киеву. Как сообщает турецкая служба ВВС, церемония пройдет во дворце президента Реджепа Эрдогана, он и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также примут в ней участие.
Проведение переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН подтвердили в МИД Украины. "Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – написал в Facebook спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook, анонсировал подписание договора. "Завтра ждем еще и новостей для нашего государства из Турции – по разблокированию наших портов", – сказал президент.
В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.