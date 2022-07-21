Украина 22 июля ожидает новостей из Турции по разблокированию экспорта зерна – Зеленский

В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Завтра ждем еще и новостей для нашего государства из Турции – по разблокированию наших портов", – сказал президент.

"Анадолу" написало сегодня, что 22 июля во дворце Долмабахче в Стамбуле с участием президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также украинской и российской сторон состоится церемония подписания соглашения по "зерновому коридору".

Проведение переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН подтвердили в МИД Украины.

"По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море", – написал в Facebook спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

По его словам, украинская делегация "поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки".

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

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