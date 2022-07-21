Украина 22 июля ожидает новостей из Турции по разблокированию экспорта зерна – Зеленский

Об этом 21 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Завтра ждем еще и новостей для нашего государства из Турции – по разблокированию наших портов", – сказал президент.
"Анадолу" написало сегодня, что 22 июля во дворце Долмабахче в Стамбуле с участием президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также украинской и российской сторон состоится церемония подписания соглашения по "зерновому коридору".
Проведение переговоров в Турции по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН подтвердили в МИД Украины.
"По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море", – написал в Facebook спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.
По его словам, украинская делегация "поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки".
13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об условиях для вывоза украинского зерна, отметил 19 июля, что хочет, чтобы не было ограничений на экспорт зерновых из РФ.