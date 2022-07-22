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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в 2023 году может совершить еще одну попытку масштабного наступления на Украину и захватить Одессу – СМИ

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На Западе опасаются, что РФ попытается захватить Одессу в следующем году, пишут СМИ
На Западе опасаются, что РФ попытается захватить Одессу в следующем году, пишут СМИ
Фото: ЕРА

На Западе предполагают, что в начале 2023 года Россия может попытаться начать еще одно масштабное наступление и предпринять попытку захватить Одессу.

Об этом, ссылаясь на данные четырех действующих и бывших западных чиновников, сообщил 20 июля американский журнал Foreign Policy

Рассказывая изданию о текущих оценках ситуации разведкой, источник заявил, что в связи с возможной новой попыткой наступления Запад должен сделать все возможное, чтобы не только дать необходимое вооружение Украине, но и обучить военных применять его. 

Как подчеркивает Foreign Policy, жесткое сопротивление Украины российскому вторжению вместе с поддержкой Запада и военными промахами России означает, что "далеко не факт, что российские войска смогут захватить Одессу, даже если это станет главным приоритетом на следующем этапе войны". 

Одесса – важнейший транзитный узел для экспорта зерна из Украины, на портового города приходится шестая часть мировых поставок кукурузы и восьмая часть мировых поставок пшеницы, пишет издание. В случае, если РФ удастся захватить Одессу, это будет сокрушительным ударом по военным усилиям Украины и еще больше заблокирует экспорт продовольствия из страны, говорят собеседники Foreign Policy. 

Однако по оценке советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, для России невозможно захватить Одессу. 

"Одессу невозможно взять, если не взять Николаев. Николаев взять невозможно, потому что для этого нас надо остановить на херсонском, сломать нас на херсонском, пойти на Николаев, питая через две ниточки – каховскую дамбу и Антоновский мост. Это абсолютно нереально", – говорил он в интервью основателю издания "ГОРДОН" в июне. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (он родился в Одессе и избрался в парламент как мажоритарщик на одном из округов в Одесской области) сказал Foreign Policy, что президент РФ Владимир Путин не сможет начать наступление на Одессу до тех пор, пока российские войска не восстановятся после кампании на Донбассе, и даже тогда России будет трудно мобилизовать больше сил.

По оценке Пентагона, Путин постоянно переоценивает военную мощь РФ, оккупанты за последние недели добились незначительных тактических успехов на Донбассе, но стратегических целей не смогли достичь, говорил 20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, его цитирует сайт Пентагона. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские оккупанты удерживают около 20% территории Украины. Из-за оккупации части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей Украина временно потеряла выход к Азовском морю. В Министерстве обороны Украины считают, что Россия хочет отрезать Украину от двух морей – Азовского и Черного. До полномасштабной войны около 70–75% украинского экспорта приходилось на морские порты, в частности, через порты, который сейчас заблокированы, Украина отправляла за границу более 80% агропродукции

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины убеждены, что Россия до сих пор хочет захватить Киев (в конце марта – начале апреля оккупанты отступили от северных регионов, в том числе от Киева) и провести смену власти в Украине. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Одесса, Николаев, Донбасс, Алексей Гончаренко, вторжение, наступление, война России против Украины, Марк Милли, морские порты Украины
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