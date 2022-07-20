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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе выследили поклонника "русского мира", который призывал оккупантов бить по городу ракетами

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Одессита, призывавшего бомбить город, полиция проверит на предмет сотрудничества с врагом
Одессита, призывавшего бомбить город, полиция проверит на предмет сотрудничества с врагом
Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили жителя Одессы, который в соцсетях неоднократно просил российских оккупантов нанести удар ракетами по городу, сообщает 20 июля отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

Мужчина в мессенджерах, в частности в российских чатах, призывал нанести ракетный удар по Одессе, как недавно это было сделано в Виннице. Полицейские задержали одессита по месту его жительства, а также обыскали его дом. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон.

По данному факту открыли уголовное дело (коллаборационистская деятельность), а изъятую технику отправили на экспертизу. Сейчас полиция проверяет, помогал ли мужчина врагу.

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела в Виннице на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники.
 
Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область и саму Одессу, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА. Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со ставропольского направления. Ракета (по предварительным данным, Х-101) попала в склад в областном центре.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Винница, полиция, обыск, ПВО, Одесская область, экспертиза, правоохранители, соцсети, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, полицейский, удары, ракета, Нацполиция, российские оккупанты, коллаборационизм
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