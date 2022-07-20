В Одессе выследили поклонника "русского мира", который призывал оккупантов бить по городу ракетами

Мужчина в мессенджерах, в частности в российских чатах, призывал нанести ракетный удар по Одессе, как недавно это было сделано в Виннице. Полицейские задержали одессита по месту его жительства, а также обыскали его дом. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон.
По данному факту открыли уголовное дело (коллаборационистская деятельность), а изъятую технику отправили на экспертизу. Сейчас полиция проверяет, помогал ли мужчина врагу.
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область и саму Одессу, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА. Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со ставропольского направления. Ракета (по предварительным данным, Х-101) попала в склад в областном центре.