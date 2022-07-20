В Одессе выследили поклонника "русского мира", который призывал оккупантов бить по городу ракетами

Мужчина в мессенджерах, в частности в российских чатах, призывал нанести ракетный удар по Одессе, как недавно это было сделано в Виннице. Полицейские задержали одессита по месту его жительства, а также обыскали его дом. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон.

По данному факту открыли уголовное дело (коллаборационистская деятельность), а изъятую технику отправили на экспертизу. Сейчас полиция проверяет, помогал ли мужчина врагу.

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.