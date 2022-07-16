ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Одессе российская ракета попала в гражданский объект, вспыхнул пожар

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте пожара работают спасатели
На месте пожара работают спасатели
Фото: suspilne.media

Россияне утром 16 июля нанесли ракетный удар по Одессе, ракета попала в гражданский объект. Об этом пишет Общественное со ссылкой на оперативное командование ВСУ "Юг".

В 4.00 в городе была объявлена ракетная тревога, а в 4.51 был слышен громкий взрыв. После удара в городе начался пожар, местные жители наблюдают густое облако черного дыма, сообщает LIGA.net.

По информации находящейся на месте корреспондентки Общественного, ракета попала в склад деревообрабатывающей компании. "Информации о раненых пока нет. Бушует пожар, его тушат спасатели", – говорится в новости.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на месте пожара работают спасатели, и призвал не публиковать фото и видео с места событий. 

Позднее Общественное добавило со ссылкой на ОК "Юг", что по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета, по предварительным данным, Х-101 попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар ориентировочно на площади 1000 м².

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА.

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погибли 22 человека, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем. 6 июля оккупанты вновь попытались с самолета ударить ракетой по Одесской области, ее также уничтожили над морем.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия с 24 февраля выпустила по Украине уже 2811 ракет.

Теги: Одесса, пожар, авиация, Одесская область, авиаудар, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (313383)
2
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (239658)
3
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (181233)
4
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (87864)
5
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (87162)
6
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину (63805)
7
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (57451)
8
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (52895)
 
 
 
 