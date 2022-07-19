В Минобороны Украины заявили, что готовятся уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым

По словам представителя МО Украины, который во время визита в Великобританию наблюдает за учениями украинских войск, Россия должна покинуть захваченный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.
Замминистра отметил, что Украина получает противокорабельные средства и рано или поздно "нацелится на флот" оккупантов. по его словам, это неизбежно, потому что украинские военные должны гарантировать безопасность народу страны.
"Мы готовы атаковать их [флот] по всему Черному морю, если у нас будет такая возможность... Они должны заплатить за свою агрессию", – резюмировал Гаврилов.
Гаврилов напомнил, что российские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре. По его мнению, это означает, что Украина не может экспортировать зерно из портов, опасаясь, что торговые суда будут атакованы.
В Бердянске 24 марта был уничтожен большой десантный корабль (БДК) российского флота "Саратов".
Флагман ЧМФ РФ крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
О поражении буксира МФ РФ "Василий Бех", который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. Позднее буксир затонул. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что он был атакован ракетами Harpoon. Это было первое боевое применение системы, поставленной в Украину союзниками, отметили в страткоме.
Противокорабельные ракеты Harpoon (дальность стрельбы – до 315 км, в зависимости от модификации) Украине должны были передать Дания, Британия и Нидерланды. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ. 15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.
12 июля в отчете об операции по освобождению острова Змеиный оперативное командование "Юг" впервые подтвердило, что в ее ходе был поражен (но не затонул) российский фрегат "Адмирал Эссен". Кроме того, украинские защитники поразили четыре катера класса "Раптор" и один – типа "Серна".
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 19 июля украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось именно с Крыма.
Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.