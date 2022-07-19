В Минобороны Украины заявили, что готовятся уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым

По словам представителя МО Украины, который во время визита в Великобританию наблюдает за учениями украинских войск, Россия должна покинуть захваченный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.

Замминистра отметил, что Украина получает противокорабельные средства и рано или поздно "нацелится на флот" оккупантов. по его словам, это неизбежно, потому что украинские военные должны гарантировать безопасность народу страны.

"Мы готовы атаковать их [флот] по всему Черному морю, если у нас будет такая возможность... Они должны заплатить за свою агрессию", – резюмировал Гаврилов.

Гаврилов напомнил, что российские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре. По его мнению, это означает, что Украина не может экспортировать зерно из портов, опасаясь, что торговые суда будут атакованы.