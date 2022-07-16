"Одна из целей, чтобы поразить". В ГУР Минобороны ответили, можно ли Украине использовать РСЗО HIMARS для ударов по территории Крыма

Западные партнеры, убедившись в точности использования ВСУ РСЗО HIMARS, предоставят боеприпасы для стрельбы из них на 300 км, считают в Минобороны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 16 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Ведущие спросили представителя ГУР, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS и ей подобные по территории оккупированного Крыма.

Скибицкий в ответ рассказал, что оккупанты скапливают в Крыму военную технику, боеприпасы, а затем они направляются для обеспечения российских войск в Украине.

"Вы также видите, насколько активно используется… Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. Прежде всего это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток... Поэтому это тоже одна из целей, которую необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", – отметил представитель ГУР Минобороны.

Украина, получая РСЗО HIMARS, обязалась не использовать их для ударов по объектам на территории России, сообщил в интервью, опубликованном 15 июля, глава Минобороны Алексей Резников.

По словам министра, о распространении этого ограничения на временно оккупированный Россией Крым его спрашивал глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: "Мы тебя поняли", – добавил Резников.

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