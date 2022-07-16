"Одна из целей, чтобы поразить". В ГУР Минобороны ответили, можно ли Украине использовать РСЗО HIMARS для ударов по территории Крыма

Об этом 16 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Ведущие спросили представителя ГУР, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS и ей подобные по территории оккупированного Крыма.
Скибицкий в ответ рассказал, что оккупанты скапливают в Крыму военную технику, боеприпасы, а затем они направляются для обеспечения российских войск в Украине.
"Вы также видите, насколько активно используется… Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. Прежде всего это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток... Поэтому это тоже одна из целей, которую необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", – отметил представитель ГУР Минобороны.
Украина, получая РСЗО HIMARS, обязалась не использовать их для ударов по объектам на территории России, сообщил в интервью, опубликованном 15 июля, глава Минобороны Алексей Резников.
По словам министра, о распространении этого ограничения на временно оккупированный Россией Крым его спрашивал глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: "Мы тебя поняли", – добавил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой.
Резников убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.