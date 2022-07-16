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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Остин ответил: "Мы тебя поняли". Резников обсуждал с главой Пентагона, распространяется ли ограничение для HIMARS на Крым

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Резников сказал Остину, что у ВСУ "достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях"
Резников сказал Остину, что у ВСУ "достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях"
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 15 июля, подтвердил, что Украина, получая ракетные системы залпового огня HIMARS, обязалась не использовать их для ударов по объектам на территории России.

"Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги – главы Пентагона [Ллойда Остина] – что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", – сказал он. 

Журналист уточнил, распространяется ли это ограничение на временно оккупированный Россией Крым. 

Резников ответил, что Остин тоже спрашивал об этом. 

"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: "Мы тебя поняли", – добавил глава Минобороны. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗВ MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой. 

Министр обороны Украины убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, вооружение, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, Ллойд Остин, HIMARS
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