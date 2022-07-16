"Остин ответил: "Мы тебя поняли". Резников обсуждал с главой Пентагона, распространяется ли ограничение для HIMARS на Крым

Резников сказал Остину, что у ВСУ "достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях" Фото: ЕРА

"Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги – главы Пентагона [Ллойда Остина] – что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", – сказал он.

Журналист уточнил, распространяется ли это ограничение на временно оккупированный Россией Крым.

Резников ответил, что Остин тоже спрашивал об этом.

"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: "Мы тебя поняли", – добавил глава Минобороны.

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