"Наши аэродромы не готовы к F-16, но есть другие самолеты". Резников уверен, что Украина получит от партнеров боевую авиацию

Резников настроен оптимистично по поводу поставок в Украину вооружений, в том числе самолетов Фото: president.gov.ua

По словам министра, уровень поставляемого вооружения шаг за шагом повышается: еще в ноябре 2021-го партнеры утверждали, что шансы Украины получить ракеты Stinger равны нулю, а в июне ВСУ располагали уже бронированными машинами, артиллерией 155-го калибра и HIMARS.

Резников, вспоминает, что на каждом этапе слышал фразу "это невозможно", но оружие в итоге поставлялось, как, например, противокорабельные ракеты Harpoon, HIMARS, а теперь первые MLRS.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно только в будущем", – говорит Резников.

Министр отметил, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины, так как местные аэродромы не готовы к работе с ним.

"Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного стандарта. К примеру, Gripen шведского производства", – предположил Резников.

В перечень вооружения, необходимого для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация. Однако до сих пор ни одна страна публично не заявляла п поставках в Украину авиации.