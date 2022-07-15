"Наши аэродромы не готовы к F-16, но есть другие самолеты". Резников уверен, что Украина получит от партнеров боевую авиацию

По словам министра, уровень поставляемого вооружения шаг за шагом повышается: еще в ноябре 2021-го партнеры утверждали, что шансы Украины получить ракеты Stinger равны нулю, а в июне ВСУ располагали уже бронированными машинами, артиллерией 155-го калибра и HIMARS.
Резников, вспоминает, что на каждом этапе слышал фразу "это невозможно", но оружие в итоге поставлялось, как, например, противокорабельные ракеты Harpoon, HIMARS, а теперь первые MLRS.
"Есть две вещи, за которые я еще борюсь – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно только в будущем", – говорит Резников.
Министр отметил, что истребитель F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины, так как местные аэродромы не готовы к работе с ним.
"Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного стандарта. К примеру, Gripen шведского производства", – предположил Резников.
В перечень вооружения, необходимого для продолжения войны с Россией, который президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 13 апреля в обращении к союзникам, вошла боевая авиация. Однако до сих пор ни одна страна публично не заявляла п поставках в Украину авиации.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявляли, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В поставки Украине вошли, в частности, американские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км. HIMARS способны запускать пакет из шести таких ракет либо одну ракету ATACMS с дальностью до 300 км. Этот вид боеприпасов в Украину на данный момент не поставляется.
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.