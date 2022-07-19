Украинские военные уничтожили более 38,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 100 российских захватчиков.
Другие потери войск РФ составили:
- танки – 1691 (+4);
- боевые бронированные машины – 3892 (+6);
- артиллерийские системы – 851 (+2);
- РСЗО – 248;
- средства ПВО – 113;
- самолеты – 220;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3);
- крылатые ракеты – 167 (+1);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2767 (+14);
- специальная техника – 70.
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на краматорском направлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.