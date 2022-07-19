Украинские военные уничтожили более 38,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 100 российских захватчиков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на краматорском направлении.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 100 российских захватчиков.

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