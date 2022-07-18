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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Часть оккупантов, вторгшихся в Харьковскую область, пользовались картами 1969 года, там нет Салтовки и двух водохранилищ – СБУ

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СБУ обнаружила карты, которыми пользовалось руководство 138-й гвардейской мотострелковой бригады РФ
СБУ обнаружила карты, которыми пользовалось руководство 138-й гвардейской мотострелковой бригады РФ
Фото: ssu.gov.ua

Часть командиров российских оккупационных войск при вторжении в Украину пользовалась старыми топографическими картами. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 18 июля.

Сотрудники СБУ обнаружили на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области карты 1969 года. 

В частности, речь о материалах 138-й гвардейской мотострелковой бригады. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что эта бригада была разгромлена украинскими военными из села Малая Рогань в конце марта. 

Согласно данным СБУ, на картах у командиров бригады полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов ХХ века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища. 

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Государственная граница на картах нарисована шариковой ручкой, отмечают в СБУ. 

"И хотя [карты] имеют современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году. Известно, что навигационным обеспечением уничтоженного в Харьковской области мотострелкового батальона занимались топографическая служба Западного военного округа России во главе с полковником из России Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации России. В преддверии полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы России и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов", – добавили в спецслужбе. 

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ подчеркнули, что 138-я гвардейская мотострелковая бригада России, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на старосалтовском направлении. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Харьковская область, карта, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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