Часть оккупантов, вторгшихся в Харьковскую область, пользовались картами 1969 года, там нет Салтовки и двух водохранилищ – СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области карты 1969 года.
В частности, речь о материалах 138-й гвардейской мотострелковой бригады. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что эта бригада была разгромлена украинскими военными из села Малая Рогань в конце марта.
Согласно данным СБУ, на картах у командиров бригады полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов ХХ века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища.
Государственная граница на картах нарисована шариковой ручкой, отмечают в СБУ.
"И хотя [карты] имеют современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году. Известно, что навигационным обеспечением уничтоженного в Харьковской области мотострелкового батальона занимались топографическая служба Западного военного округа России во главе с полковником из России Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации России. В преддверии полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы России и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов", – добавили в спецслужбе.
В СБУ подчеркнули, что 138-я гвардейская мотострелковая бригада России, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на старосалтовском направлении.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.