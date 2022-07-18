Часть оккупантов, вторгшихся в Харьковскую область, пользовались картами 1969 года, там нет Салтовки и двух водохранилищ – СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области карты 1969 года.

В частности, речь о материалах 138-й гвардейской мотострелковой бригады. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что эта бригада была разгромлена украинскими военными из села Малая Рогань в конце марта.

Согласно данным СБУ, на картах у командиров бригады полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов ХХ века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища.

Фото: ssu.gov.ua

Государственная граница на картах нарисована шариковой ручкой, отмечают в СБУ.

"И хотя [карты] имеют современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году. Известно, что навигационным обеспечением уничтоженного в Харьковской области мотострелкового батальона занимались топографическая служба Западного военного округа России во главе с полковником из России Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации России. В преддверии полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы России и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов", – добавили в спецслужбе.

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ подчеркнули, что 138-я гвардейская мотострелковая бригада России, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на старосалтовском направлении.