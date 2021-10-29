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Вывез в Украину карту метрополитена. В России осудили на пять лет YouTube-блогера

Андрея Пыжа обвинили в вывозе в Украину документов о московском метро
Андрея Пыжа обвинили в вывозе в Украину документов о московском метро
Фото: Андрей МШ / Instagram

Московский городской суд осудил к пяти годам колонии общего режима ведущего YouTube-канала Urbanturizm Андрея Пыжа по делу о вывозе за рубеж сведений, содержащих государственную тайну. Об этом 29 октября сообщает прокуратура Москвы.

Андрей Пыж был задержан в августе 2020 года в одном из московских ресторанов. Блогера обвинили в том, что он якобы вывез на территорию Украины, где проживал в последние годы, флешку с документами о московском метрополитене, которые были необходимы ему для видео, сообщал ТАСС.

Baza писала, что речь шла о засекреченных подземных схемах "Метро-2".

"В период с декабря 2018-го по август 2020 года злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", – заявили в прокуратуре Москвы.

Контекст:

35-летний Андрей Пыж – популярный видеоблогер, известный как Андрей МШ. На его видеоблог в YouTube подписано более 800 тыс человек. Пыж специализируется на съемке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных.

"Метро-2" – неофициальное название бывших засекреченных подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения в Москве.

Теги: Россия, метро, Москва, шпионаж, суды, карта, блогер
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