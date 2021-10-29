Вывез в Украину карту метрополитена. В России осудили на пять лет YouTube-блогера

Андрей Пыж был задержан в августе 2020 года в одном из московских ресторанов. Блогера обвинили в том, что он якобы вывез на территорию Украины, где проживал в последние годы, флешку с документами о московском метрополитене, которые были необходимы ему для видео, сообщал ТАСС.

Baza писала, что речь шла о засекреченных подземных схемах "Метро-2".

"В период с декабря 2018-го по август 2020 года злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", – заявили в прокуратуре Москвы.