Вывез в Украину карту метрополитена. В России осудили на пять лет YouTube-блогера

Андрей Пыж был задержан в августе 2020 года в одном из московских ресторанов. Блогера обвинили в том, что он якобы вывез на территорию Украины, где проживал в последние годы, флешку с документами о московском метрополитене, которые были необходимы ему для видео, сообщал ТАСС.
Baza писала, что речь шла о засекреченных подземных схемах "Метро-2".
"В период с декабря 2018-го по август 2020 года злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", – заявили в прокуратуре Москвы.
35-летний Андрей Пыж – популярный видеоблогер, известный как Андрей МШ. На его видеоблог в YouTube подписано более 800 тыс человек. Пыж специализируется на съемке репортажей с промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, в том числе заброшенных.
"Метро-2" – неофициальное название бывших засекреченных подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения в Москве.