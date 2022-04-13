"Хотели заехать на танках. Я сказала: "Только через мой труп". Фермер из Харьковской области рассказала об оккупации

"Брали молоко, яйца. То, что говорили, – то и давала, потому что приходило 10 человек с автоматами. А что мне делать? Одни хотели заехать на танках. Я встала, говорю: "Не пущу, у меня тут люди, у меня тут скотина... Только через мой труп". А они говорят: "Сейчас сделаем". А у самой ноги подкосились", – рассказала Злобина.
После обстрелов в помещениях с животными начался пожар.
"Крик был такой скотины, что невыносимо. Под огнем, под бомбежками, уже не слышали. Мы бегали, через окна выносили, подавали поросят. Около 120 голов свиней, телят погорело", – отметила фермер.
Часть животных получили травмы, их сейчас лечат. На ферме есть телята, которые родились после освобождения села от оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Село Малая Рогань освободили от оккупантов 26 марта.
По состоянию на 12 апреля в Харьковской области оккупанты убили 490 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.