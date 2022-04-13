"Хотели заехать на танках. Я сказала: "Только через мой труп". Фермер из Харьковской области рассказала об оккупации

Часть животных в результате обстрелов и пожара получили травмы, их сейчас лечат Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

"Брали молоко, яйца. То, что говорили, – то и давала, потому что приходило 10 человек с автоматами. А что мне делать? Одни хотели заехать на танках. Я встала, говорю: "Не пущу, у меня тут люди, у меня тут скотина... Только через мой труп". А они говорят: "Сейчас сделаем". А у самой ноги подкосились", – рассказала Злобина.

После обстрелов в помещениях с животными начался пожар.

"Крик был такой скотины, что невыносимо. Под огнем, под бомбежками, уже не слышали. Мы бегали, через окна выносили, подавали поросят. Около 120 голов свиней, телят погорело", – отметила фермер.

Часть животных получили травмы, их сейчас лечат. На ферме есть телята, которые родились после освобождения села от оккупантов.

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Видео: Суспільне Харків / YouTube