В Украине создали онлайн-карту по отслеживанию активности российской армии

Как отмечают волонтеры, в случае военного конфликта их карта поможет сэкономить время и сохранить жизнь украинским бойцам Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Мы – команда волонтеров, разработавших систему автоматизированного мониторинга присутствия российских военных формирований у границы Украины. Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь Вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", – сказано в сообщении.

Ми - команда волонтерів, які розробили систему автоматизованого моніторингу присутності російських військових формувань біля кордону України. Наша мета - покращити якість та оперативність інформації, що може допомогти збройним силам та зменшити потік дезінформації. — Kordon.io (@KordonTech) February 20, 2022

Карта доступна по адресу kordon.io.

Там отображена кликабельная геолокация размещения войск РФ, а при нажатии открываются снимки со спутника.

"Мы видим, что передвигается, сколько и куда следует. В случае военного конфликта это поможет сэкономить ценное время и сохранить жизнь для наших бойцов", – подчеркнули волонтеры.