ВСУ отбили атаки оккупантов на четырех участках восточного фронта, идут бои за Бахмут и Северск – Генштаб

"Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражковки и Дмитровки [Харьковской области]. На донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинцы отразили штурм оккупантов в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

"На авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое - Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел. [...] Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаревка – Верхнекаменское, Золотаревка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Успеха не имеет. Боевые действия продолжаются", – объяснили в ВСУ.

На других направлениях боевых действий на востоке Украины оккупанты преимущественно занимаются обстрелами из танков, ствольной и реактивной артиллерии, используют ударную авиацию, ведут воздушную разведку, в том числе с помощью беспилотников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)