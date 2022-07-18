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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов на четырех участках восточного фронта, идут бои за Бахмут и Северск – Генштаб

Донецкую область ВСУ контролируют на 45%, сообщали в ОВА
Донецкую область ВСУ контролируют на 45%, сообщали в ОВА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытались вести наступательные действия в Харьковской области и на Донбассе, но были отброшены. Об этом проинформировал 18 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражковки и Дмитровки [Харьковской области]. На донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинцы отразили штурм оккупантов в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

"На авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое - Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел. [...] Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаревка – Верхнекаменское, Золотаревка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Успеха не имеет. Боевые действия продолжаются", – объяснили в ВСУ.

На других направлениях боевых действий на востоке Украины оккупанты преимущественно занимаются обстрелами из танков, ствольной и реактивной артиллерии, используют ударную авиацию, ведут воздушную разведку, в том числе с помощью беспилотников.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026jJnp1maTqkyZiX13Rt2R3GCvaqqcWqTbmRMziaUKPrjWNXHKx5VgBAk6Jbmco2kl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Донбасс, военные, оккупация, авиация, штурм, разведка, Северск, помощь, ТЭС, Дмитровка, Углегорск, артиллерия, беспилотники, Григоровка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Верхнеторецкое, российские оккупанты, Белогоровка
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